Ricciardo: "2023'te yarışıp başarısız olsaydım, F1 ile işim biterdi"

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McLaren'da oldukça zor geçen iki sezonun ardından koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybeden Ricciardo, rekabetçi bir koltuk bulamaması nedeniyle bir sezon ara vermeye karar verdi.

Gelecek sezonu Red Bull yedek pilotu olarak geçirmeye hazırlanan Ricciardo'nun ana hedefi 2024 sezonunda geri dönebilmek, fakat tıpkı Nico Hulkenberg gibi uzun süre spor dışında kalma riski de fazlasıyla mevcut.

Red Bull'daki görevi ile bir arka sıra takımı arasında seçim yapmasının ne kadar zor olduğu sorulan Avustralyalı pilot, her iki kararın da riskli olduğunu kabul etti.

Crash.net'e konuşan Ricciardo, "Her iki kararın da riskli olacağını düşünüyorum."

"Ancak 2024'te gride dönecek olursam kendimin daha iyi bir versiyonu olarak döneceğim, dolayısıyla bir sene ara kararı daha büyük avantaja sahip."

"Gelecek yıl bir arka sıra takımında yarışmak daha riskliydi. McLaren günlerinin de gösterdiği gibi, performans açısından hiçbir şey garanti değil." dedi.

"Eğer gelecek sezon yarışsaydım ve her ne sebeple olursa olsun başarısız bir sezonu geride bıraksaydım, o zaman kişisel olarak muhtemelen sporla işim biterdi."

"Dolayısıyla bu risk, bir sene ara verme riskinden çok daha büyük görünüyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yedi sene boyunca Red Bull'da mücadele eden Mark Webber ise Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş sebebi olarak vatandaşının yeniden canlanmak istemesini gösteriyor.

Channel 4'e konuşan Webber, "Bence bu hamle bilzlere Ricciardo'nun halen spora olan tutkusunu yeniden bulmaya çalıştığını gösteriyor."

"Açıkçası Renault'da biraz, McLaren'da ise çok zor zamanlar geçirdiğini gördük. Red Bull'daki kariyeri ise olağanüstüydü."

"Orada yedek sürücü olarak ya da Max [Verstappen] ve Sergio [Perez] için zor olan pazarlama aktivitelerini yaparak bir fırsat yakalayabilir mi? Asıl soru bu olacak."

"Yani bu onun için en iyi takımla sporda kalmak için bir şans. Kendisi en cazip seçeneğin bu olduğunu düşünüyor ve bunu değerlendirecek." dedi.