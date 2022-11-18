Ricciardo, 2023'te Red Bull'un yedek pilotu olacak

Haberi dinle

33 yaşındaki Ricciardo, McLaren ile Formula 1'deki son Grand Prix'sine bu hafta sonu Abu Dhabi'de çıkacak.

Avustralyalı sürücünün normalde 2023'ün sonuna kadar anlaşması vardı ancak taraflar, zorlu geçen yılın ardından kontratı bir yıl erken feshetmeyi kabul ettiler. Ricciardo, sonrasında kendisine yeni bir koltuk bulamadı ve bundan ötürü bazı takımlarla yedek pilotluk için görüşmeye başladı.

Şimdi Avustralyalı pilotun Red Bull ile yedek pilotluk konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Bu aslında sürpriz bir karar değil çünkü Ricciardo, Red Bull programında yetişti. Avustralyalı pilot, HRT ve Toro Rosso'da geçirdiği yılların ardından 2014'te Red Bull'a geçti ve 2018 sonunda programdan ayrılıp Renault'nun yolunu tuttu.

Geride kalan süreçte Alpine ve McLaren için yarışırken, şimdi tekrar Red Bull'a katılacağı doğrulandı.

Açıklama henüz takım tarafından resmi olarak duyurulmadı ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, 2023 için Ricciardo ile yedek pilotluk konusunda anlaştıklarını belirtti.

Marko, "Ricciardo üçüncü pilotumuz olacak."

"Çok fazla sponsorumuz var, gösteri etkinlikleri ve benzeri şeyler yapmamız gerekiyor."

"Daniel de en öne çıkan ve en uygun adaylardan birisi." dedi.

Bu, Ricciardo'nun daha çok gösteri ve sponsor etkinliklerinde kullanılacağı anlamına geliyor.

Marko'ya gelecek yıl Sergio Perez'in Red Bull için yarışmayacağı iddiası sorulurken, bu konuda, "2024 sonuna kadar sözleşmesi var." yanıtını verdi.

Ayrıca gelecek yıl takımın resmi yedek pilotu Liam Lawson olacak.

Marko, "Gelecek yıl Japonya'da Super Formula'da yarışacak ve Red Bull Racing ile Alpha Tauri'nin yedek pilotu olacak." dedi.

Marko'ya gelecek yıl Sergio Perez'in Red Bull için yarışmayacağı iddiası sorulurken, bu konuda, "2024 sonuna kadar sözleşmesi var." yanıtını verdi.