"Ricciardo, 2023 yılında McLaren ve Red Bull'dan 23 milyon euro elde edecek"
Daniel Ricciardo, 2023 yılında pistlerde olmasa bile motor sporları dünyasındaki en büyük gelirlerden birini elde edecek.
Ricciardo, iki yıllık Renault macerasının ardından McLaren'la üç yıllık anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşma normal şartlar altında 2023 sonunda bitecekti.
Fakat Avustralyalı sürücünün beklenen sonuçları alamamasıyla kontrat, olması gerekenden bir yıl erken feshedildi.
Ricciardo'nun kontratının erken feshinin McLaren'a pek de ucuza patlamadığı biliniyordu. Şimdi bu konuda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre, 2023 yılında tam zamanlı bir yarış koltuğuna sahip olmayacak ve bazı yarışlarda Red Bull Racing'in üçüncü pilotu olacak Ricciardo, griddeki en yüksek maaşlardan birini alacak.
Ricciardo'nun elde edeceği gelirin büyük bir kısmı "erken fesih tazminatı" olarak McLaren tarafından ödenecek. Fransız Sportune gazetesine göre, İngiliz ekip Ricciardo'ya 21 milyon euro tazminat ödeyecek.
Ricciardo, ayrıca yedek pilotluk anlaşması imzaladığı Red Bull Racing'den de iki milyon euro maaş alacak. 23 milyon euroluk bu gelir, Avustralyalı pilotun Formula 1 kariyeri boyunca elde edeceği en büyük yıllık gelir olacak.
Ricciardo önümüzdeki sezon Red Bull Racing simülatöründe çalışacak, aracın gelişimine yardımcı olacak ve pazarlama çalışmalarında aktif rol üstlenecek.
Yine de Avustralyalı pilot, takımın resmi yedek pilotu olmayacak ve sadece birkaç yarışta bu rolü üstlenecek. Bunlar muhtemelen takımın resmi yedek pilotu Liam Lawson'ın uygun olmadığı hafta sonları olacak.
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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