Ricciardo: "2023 yılında Formula 1'de yarışmayabilirim"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2023 yılını kenarda geçirebileceğini doğruladı ancak bunun kendisi için problem teşkil etmediğini söylüyor.
Daniel Ricciardo'nun McLaren ile olan anlaşması 2023 sezonunun ardından feshedilecek ve gelecek yıl hangi takımda yarışacağı belli değil.
Ricciardo'nun seçenekleri arasında Haas'a gitmek ya da bir yıl ara verip, o süreçte yedek pilotluk yapmak olabilir.
Henüz 34 yaşında olan Ricciardo, kariyerine tamamen son verip, başka kategorilerde yarışmaya da karar verebilir.
Avustralyalı pilot, gelecek yılı kenarda geçirme ihtimali olduğunu doğruladı ancak bunun kendisi için problem teşkil etmeyeceğini söyledi.
Ricciardo, "Gelecek yıl gridde olmayabileceğimi kesinlikle kabullendim. Burada olmamak benim için sorun değil."
"Gridde kalmak adına ne pahasına olursa olsun çabalamayacağım, menajerim de sırf beni gridde tutmak için doğru olmayan veya mantıksız hiçbir şeyi kabul etmeyecek."
"Eğer gridde olacaksam, bunun keyif alabileceğimi ve gelişebileceğimi hissettiğim bir yerde olmasını istiyorum. Yani sırf yarışmak için direksiyona geçmek istemiyorum." dedi.
Ricciardo'nun Mercedes ile yedek pilotluk anlaşması imzalayacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre böyle bir anlaşma, Ricciardo'nun bir ayağının F1'de kalmasını sağlayacak ve olası bir teklifte spora geri dönebilecek.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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