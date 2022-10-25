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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı

Haas patronu Günther Steiner, Daniel Ricciardo'yu 2023 koltuğu için kendisini aramaya davet etti, ancak Avustralyalı pilot bu teklifi kabul etmeyeceğini doğruladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı
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Ricciardo, kendisi için kabus geçen iki senenin ardından McLaren ile sezon sonunda yollarını ayıracak. 

Avustralyalı pilotun 2022 için bir koltuğu yok, bu da büyük ihtimalle gridde olmayacağı anlamına geliyor. Ancak Mercedes veya eski takımı Red Bull ile yedek pilotluk için görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Ricciardo, bu önerilerin hiçbirini doğrulamasa da, 2023'te onu görmeye devam edeceğimizi söyledi. Ancak Haas pilotu olmayacağını doğruladı.

Kısa süre önce takım patronu Steiner, Ricciardo'nun gelecek sezon Haas için yarışmak istiyorsa telefonu açıp onunla bu olasılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi.

Steiner, Associated Press'e, "Bizimle ilgileniyorsa, beni aramaktan çekinmemeli. Çünkü ben onu kovalamayacağım."

“Bir şeyler hakkında konuşulmadan önce, kendisi için ne yapmak istediğine karar vermesini istiyorum."

"Bence o iyi bir pilot ve şu an bulunduğu duruma nasıl geldi bilmiyorum ama bir an önce ne yapacağına karar vermeli." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas henüz Mick Schumacher'i takımda tutup tutmayacağına karar vermedi. Ancak eğer Schumacher'in aleyhine karar verilirse Ricciardo, Alman pilotun yerine gelmeyeceğini açıkça belirtti.

Viaplay tarafından 2023'te Haas'a katılmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse hayır."

"Bu yıl olan şeylere kendimi hazırlamak oldukça zor oldu, örnek vermek gerekirse McLaren ile olanlara. Ancak takımımla birlikte bir plan yapma halindeyiz." dedi.

Bu planın amacı, Ricciardo'nun nihayetinde kendini F1 gridinin önünde tekrar mücadele edecek konuma getirmesi. Avustralyalı, hâlâ bunu başarabileceğine inanıyor.

Ricciardo, "Artık sadece kendimi başarıya hazırlamaya çalışıyorum, uzun vadede yapacağım şey bu olacak."

"Yani gelecek yıl işler farklı olacak, ama gerçekten sadece kendimi yeniden gridin önünde olmaya ve galibiyetler için mücadele etmeye hazırlamaya çalışıyorum ve bunu yapabileceğimi biliyorum." dedi.

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