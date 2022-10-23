Ricciardo 2023 için anlaşma imzaladığını yalanladı, IndyCar ihtimalini reddetti

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Sene sonunda McLaren'dan ayrılacak olan Ricciardo, gelecek sene için yarışlara ara verecek. Avustralyalı sürücünün gelecek sene için henüz herhangi bir anlaşması yok ancak Ricciardo, padokta olabileceği bir anlaşma yapmaya çalışıyor.

Ricciardo'nun Mercedes'in yedek pilotu olabileceği söyleniyordu ancak bu konuda bir açıklama gelmedi.

Sky Sports'un sıralama yayınında, Ricciardo'nun Mercedes değil de eski takımı Red Bull'a yedek pilot olarak dönebileceği konuşuldu.

Bu iddialar üzerine Ricciardo, "Ne olacağını bilmiyorum. Şu an için her şey söylentiden ibaret."

"Birileriyle konuşuyor muyum? Evet, ancak henüz hiçbir şeyi imzalamış değilim." dedi.

Ricciardo, 2024'te tam zamanlı geri dönme konusunda istekli olduğunu, bu yüzden gelecek sene de padokta olmak istediğini söyledi.

Ricciardo, "Spordan tamamen kopmayacağım ancak açıkçası 2024 için henüz kesinleşen bir şey yok. Yani şu an için 2024'te kesin olarak süreceğimi söyleyebileceğim bir koltuğum yok."

"Ancak yine de geri dönmeye çalışmak için buralarda olacağım." dedi.

Ricciardo ve McLaren sene sonunda ayrılma konusunda anlaştıklarında, birkaç takımda 2023 için boş koltuk vardı ancak o koltukların neredeyse tamamı doldu.

Williams'ın Cumartesi günü Amerikalı Logan Sargeant'ın gerekli süper lisans puanını alırsa 2023'te kendileri adına yarışacağını duyurmasının ardından geriye sadece Haas takımında bir boşluk kaldı.

Bu boşluğa rağmen Ricciardo, kendisini böyle bir ihtimale dahil etmiyor. Ricciardo, "Şu anda mevcut olanlara bakarsak, sahip olduğum plana sadık kalmalı ve başka bir şey hedeflemeliyim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

IndyCar ihtimali

Ricciardo her zaman Amerikan kültürünü sevdiğini gösteren bir pilot oldu. Avustralyalı pilot, bu hafta sonu padoğa at üstünde girdi ve üzerinde Amerika bayrağı temalı bir ceket vardı.

Bunu gören eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Ricciardo'nun tam olarak IndyCar pilotu gibi göründüğünü söyledi. Grosjean, Formula 1'deki koltuğunu kaybettikten sonra IndyCar'a geçen isimlerden birisi olmuştu.

Motorsport.com'un bu ihtimali sorması üzerine Ricciardo, "Onu s***** et. Ben ovalden korkuyorum."

"Formula 1'de olma tutkum henüz bitmedi, bu yüzden gerçekten şu anda böyle bir planım yok. Henüz başka bir yöne sapmak istemiyorum, esas sebebim bu. Ancak ovalleri de istemiyorum."

"10 sene önce buna evet derdim. Ancak şu anda oval pistlere hayır diyebileceğimi kabul ediyorum."

"Normal pistler eğlenceli görünüyor ancak henüz F1'den ayrılmış değilim, bu yüzden orayı düşünmüyorum."

"Amerika ve diğer her şeyi dikkate alırsak bunlar bu ihtimali romantik hale getiriyor. Ancak evet, şu an için bu daha çok fantezi." dedi.