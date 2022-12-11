Ricciardo, 2023'te Amerika'da motosiklet yolculuğu planlıyor

Haberi dinle

33 yaşındaki pilot, McLaren ile olan sözleşmesini erken feshetmeyi kabul etmesinin ardından gelecek sezon F1 gridinde olmayacak.

Ricciardo 2023 sezonu için Red Bull'da, Max Verstappen ve Sergio Perez'in yanında Liam Lawson ile birlikte yedek pilotluk görevini üstlenecek.

Yedek pilotluk görevi, hayatında aradığı 'dengeyi' Ricciardo'ya sunuyor: Böylece Avustralyalı pilotun F1 dışında kendine ayırabileceği daha fazla vakti olacak.

Ricciardo padok dışında olduğu bu zaman diliminde, ABD'de bir motosiklet turu yapmayı planlıyor.

Ricciardo, Speedcafe.com'a 2023 planlarından bahsetti: “Spor ile spor dışındaki hayatım arasında bir denge kurmaya çalışıyorum, kendime de zaman ayırmak istiyorum."

“Kendime zaman ayırmaktan kastım spor salonuna gitmek kadar basit şeyler de olabilir."

“Bence insanların anlamadığı şey de bu, programımız o kadar yoğun ki haftada bir gün antrenman yapabiliyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo, yarış dışında geçirdiği zamanlarda kendine; düşüncelerine odaklanma fırsatı tanıyarak kendini keşfetmeye çalıştığını belirtti. Buna bütün ABD'yi bir motosikletle gezme planı da dahil.

Ricciardo, “Tabii ki bazı şeylere öncelik vermem gerekiyor, ama aynı zamanda Amerika'da bir yolculuk da planlamaya çalışıyorum."

“Bunun heyecan verici ve eğlenceli olacağını biliyorum, aynı zamanda kendimle baş başa kalıp düşünmeye de vaktim olacak."

“Bu tam benlik bir şey, yalnız kalmak ve doğayla baş başa olmak; bunu yapmak için sabırsızlanıyorum."

“Yeterince yalnız kalmanın da kafamdaki birçok soruyu yanıtlayacağını ve ileriye dönük netlik sağlayacağını düşünüyorum: 2024'te gridde olmak mı yoksa olmamak mı benim için daha iyi olacak?"

“Tabii ki bu biraz da takımların benim hakkımdaki düşüncelerine bağlı, ama gelecek sezon kendi içimdeki pek çok soruyu cevaplayabileceğim." dedi.