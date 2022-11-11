Ricciardo: "2022'de yaşadığım zorluklarda Vettel gerçek bir dost gibi davrandı"

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Geçen sene McLaren'e geçiş yapan Ricciardo, yeni takımında istediği formu bir türlü tutturamazken bu sene durum daha da kötüye gitti. Bunun üzerine McLaren, Oscar Piastri ile anlaşmaya yöneldi ve Ricciardo ile anlaşmayı bir sene önce bitirme konusunda anlaşmaya vardı.

Ricciardo, zorluklar yaşadığı sene içerisinde Vettel'in kendisine çok fazla destek verdiğini söyledi.

Ricciardo, "Onun söyledikleri konusunda detaya inmeyeceğim. Genel olarak konuşursam, bu sene birçok kez telefon açtı ve bir arkadaş olarak beni umursadığını gösterdi, gerçek bir arkadaşın yapacağı gibi beni kontrol etti."

"Bu tür arkadaşlarınızın olması önemlidir. Ve bu, gridde pek sık olan bir şey değil."

"Pilotlar olarak iyi anlaşırız ve arkadaşlıklar kurarız ancak daha derin bir arkadaşlığa sahip olmak ve diyelim ki bu yıl yaptığı bazı jestler ve bana gösterdiği nezaketin bir kısmı bir bakıma beklenmedikti. Ama evet, sadece süper güzel. Süper, süper güzel." dedi.

Vettel'in kendisiyle ne zaman iletişim kurduğunun sorulması üzerine Ricciardo, "Tüm sözleşme işlerinin olduğu ve çok fazla gürültünün olduğu zamanlarda biraz daha fazla yakınlaşma vardı."

"Sadece ona dikkat çekmek istemiyorum, başka pilotlar da iletişime geçti ancak o, kesinlikle telefonla sık sık iletişime geçen kişi oldu." şeklinde cevap verdi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelecek sene için bir anlaşması bulunmayan Ricciardo, gerilerde bir takımda yarışmaktansa bir sene kenarda beklemenin 2024'te geri dönüş konusunda daha aç olmasını sağlayacağını düşünüyor.

Ricciardo, "Bu komik çünkü insanlar, 2024'te dönmek istiyorsam, neden gelecek sene yarışmakla ilgilenmediğimi soruyor."

"Ancak bir süre uzak kalıp, yarışları televizyondan ya da padokta bir yerden izlersem, bunun geri dönmem konusunda daha aç olmamı sağlayacağını biliyorum. Yarışma konusunda hâlâ açım ancak bu konuda açlığın dolup taşmasını istiyorum."

"Zamanla bunun olacağını düşünüyorum çünkü yaz tatilindeki iki üç haftalık arada öyle hissediyorum. COVID döneminde 3 ay boşluk olunca gerçekten öyle hissettim. O sene, muhtemelen 2016'dan sonraki en iyi sezonumdu."

"Yani biraz ara vermenin nasıl hissettirdiğini biliyorum. Her pilotun farklı olmasını takdir ediyorum. Herkes farklı hissedebilir. Ancak gelecek sene ara vermemin, beni 2024'te yeniden gridde olmak için daha istekli yapacağını biliyorum."

"Bu yüzden 2024'e geri dönmek istediğimi söylüyorum. Ama hiçbir garanti yok. Bugünden 2024'te bana yer garantileyecek bir sözleşme imzalayamam. Bunu kimse yapamaz. Bu mümkün değil. Ama evet, önümüzdeki yıl hâlâ bunu yapmak için arzu ve beceriye sahip olduğumu göstermek için elimden geleni yapacağım." dedi.