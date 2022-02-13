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Ricciardo, 2022'de tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak istiyor

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bu yıl düzenli olarak iyi sonuçlar almak istediğini dile getirdi.

Ricciardo, 2022'de tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak istiyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Daniel Ricciardo, 2021 sezonunda zaman zaman çok iyi performans sergilese bile bazen beklentilerin altında kalmıştı.

Avustralyalı pilot, bu yıl McLaren'la ikinci yılını geçirecek ve artık takımı çok iyi bildiği için, tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak istiyor.

İspanyol AS gazetesine konuşan Ricciardo, şöyle dedi: "Bütün bu değişikliklerle beraber oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim. Çünkü böyle zamanlarda her zaman her şeyin mükemmel gitmesini ve güç dengesinde de bazı değişiklikler olmasını umuyorsunuz."

"Fakat yeni aracımızla pistte çalışmaya başlayana kadar gerçek resmi bilemeyeceğiz."

"Geçen yıl sezon boyunca ilerleme kaydettim fakat yine de mümkün olan en iyi sonuçları elde ettiğimi söyleyemem. Şimdi yenilenmiş bir şekilde göreve hazırım ve daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum."

"MCL36'da hem benim hem de Lando'nun geri bildirimleri kullanıldı. O, geçen yıl direksiyon başında bana göre  daha rahattı fakat yaşadığım zorlukların tam olarak  neyle bağlantılı olduğunu biliyordu. Bu açıdan yeni aracın gelişiminde her ikimizin de tercihleri ​​dikkate alındı. Fakat şimdilik tüm bunlar sadece birer varsayım, çünkü sadece piste çıktığımız zaman hesaplamalarımızın gerçekle ne kadar örtüştüğünü görmüş olacağız."

"Simülatörde yeni araçla birkaç tur attım ve bu araçların sizden farklı şeyler istediğini söyleyebilirim, pistte geçen yıla göre farklı davranıyor, bu yüzden buna uyum sağlamanız gerekiyor."

"Yine de artık McLaren'da birlikte çalışmak zorunda olduğum herkesi tanıyorum ve herkes de beni tanıyor. Bu da işleri basitleştiriyor. Şahsen takıma inanıyorum, onlar da bana güveniyorlar."

Hedefleri sorulduğunda ise Ricciardo, "Bu yıl en az bir yarış kazanmayı planlıyorum. Fakat  bir yarış kazanıp, 22 yarış başarısız olacaksa, o zaman bu elbette isteyeceğim şey olmaz. Tutarlı şekilde güçlü sonuçlar almak ve podyuma daha sık çıkmak istiyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: McLaren

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