Ricciardo, 2022'de tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak istiyor

İspanyol AS gazetesine konuşan Ricciardo, şöyle dedi: "Bütün bu değişikliklerle beraber oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim. Çünkü böyle zamanlarda her zaman her şeyin mükemmel gitmesini ve güç dengesinde de bazı değişiklikler olmasını umuyorsunuz."

"Fakat yeni aracımızla pistte çalışmaya başlayana kadar gerçek resmi bilemeyeceğiz."

"Geçen yıl sezon boyunca ilerleme kaydettim fakat yine de mümkün olan en iyi sonuçları elde ettiğimi söyleyemem. Şimdi yenilenmiş bir şekilde göreve hazırım ve daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum."

"MCL36'da hem benim hem de Lando'nun geri bildirimleri kullanıldı. O, geçen yıl direksiyon başında bana göre daha rahattı fakat yaşadığım zorlukların tam olarak neyle bağlantılı olduğunu biliyordu. Bu açıdan yeni aracın gelişiminde her ikimizin de tercihleri ​​dikkate alındı. Fakat şimdilik tüm bunlar sadece birer varsayım, çünkü sadece piste çıktığımız zaman hesaplamalarımızın gerçekle ne kadar örtüştüğünü görmüş olacağız."

"Simülatörde yeni araçla birkaç tur attım ve bu araçların sizden farklı şeyler istediğini söyleyebilirim, pistte geçen yıla göre farklı davranıyor, bu yüzden buna uyum sağlamanız gerekiyor."

"Yine de artık McLaren'da birlikte çalışmak zorunda olduğum herkesi tanıyorum ve herkes de beni tanıyor. Bu da işleri basitleştiriyor. Şahsen takıma inanıyorum, onlar da bana güveniyorlar."

Hedefleri sorulduğunda ise Ricciardo, "Bu yıl en az bir yarış kazanmayı planlıyorum. Fakat bir yarış kazanıp, 22 yarış başarısız olacaksa, o zaman bu elbette isteyeceğim şey olmaz. Tutarlı şekilde güçlü sonuçlar almak ve podyuma daha sık çıkmak istiyorum." dedi.