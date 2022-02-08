Ricciardo, 2022 F1 aracında da problem yaşayacağını düşünüyor

Haberi dinle

Ricciardo, McLaren takımındaki ilk yılında yaşadığı zorlukların 2022 yılında bir anda yok olmayacağını itiraf etti.

Avustralyalı pilot 2021 yılında yeni aracına adapte olurken bazı problemler yaşamıştı. Elbette takımla bu tarz sorunlar yaşayan tek pilot o değil. Bunu da düşünerek, problemleri aşabileceğini umuyor.

Auto motor und Sport’a konuşan Ricciardo, sürüş tarzının 2022 yarışına daha uygun olup olmayacağı sorulduğunda “Asla ümidimi kesmem.”

“Takımda, aracın limitleriyle problem yaşayan ilk pilot ben değilim. Bu aracın DNA’sında var demek istemiyorum... Çünkü araç zamanla değişiyor.”

“Fakat anladığım kadarıyla McLaren bir süredir bununla uğraşıyor. Bu problem artık eskisinden daha çok konuşuluyor, ki bu doğru yönde atılmış bir adım olabilir.” dedi.

Ricciardo’nun 2022 sezonundan beklentileri ne?

Ricciardo, önümüzdeki sezon araca nasıl adapte olacağı konusunda iyimser olsa da önceki mücadeleleriyle hâlâ başa çıkması gerektiğini düşünüyor.

Ricciardo, “Problemlerim bir anda kaybolacak mı? Hiç sanmıyorum,”

“Eğer öyle olursa doğal sürüş tarzım ile kurallara uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Fakat bunun olmamasına karşı hazırlıklı olmak istiyorum.”

“2021 aracında gittikçe daha iyi olmam bir sonraki aracım için de büyük bir avantaj olmalı.” dedi.

2021 sezonunda Ricciardo’nun en iyi başarısı eylül ayındaki İtalya yarışındaki zaferiydi. McLaren takımı bu yarışta çifte podyum görmüştü. Lando Norris yarışı ikinci tamamlamıştı.

McLaren yeni aracı, MCL36’yı 11 Şubat’ta tanıtacak.

Çeviri: Yaren Nükur