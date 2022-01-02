Ricciardo, "neredeyse gülünç" 2021 başlangıcından sonra "inancını" biraz kaybetmiş

Ricciardo, Renault'dan ayrıldıktan sonra 2021 sezonu için üç yıllık bir sözleşmeyle McLaren'a katıldı. Ancak başlangıçta takım arkadaşı Lando Norris'in temposunu yakalayamadı.

Avsturalyalı, sezonun ilk yarısında zorluklar yaşadığı için, Norris, yaz arasına kadar üç podyum finişi ve Ricciardo'dan iki kat daha fazla puan aldı.

Ancak Ricciardo, Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde McLaren'a 9 yıl sonra ilk galibiyetini getirdi ve Norris ile duble finişlerinde lider konumdaydı.

Ricciardo, yarışı kazandıktan sonra radyodan takımına şunları söyledi: "İçten içe bunun geldiğini biliyordum, bu yüzden benim arkamı kolladığınız için teşekkürler. Ayrıca bıraktığımı düşünenler için, ben hiçbir yere gitmedim. Bir süreliğine kenara çekildim."

Ricciardo, bu mesajın sadece adını silenlere değil, aynı zamanda bazı şüpheleri olduğu için kendisine de yönelik olduğunu açıkladı.

Ricciardo, Motorsport.com'un da dahil olduğu sezon sonu röportajında, "Mesajın, yarışmayı bıraktığımı ya da tükendiğimi düşünenlere yönlendirilebileceğini anlıyorum."

"Fakat yine de, her şeyden önce, bu mesaj benim içindi. Çünkü inancımı biraz kaybettiğim ve 'Neden bu kadar zorlanıyorum? Aracı yeteri kadar zorlamaktan artık korkuyor muyum?' diye kendimden şüphe duyduğum zamanlar oldu."

"Korkmadığımı biliyordum ama yine de işler iyi gitmediğinde insanın aklına bunlar gelebiliyor. Yani 'Hiç gitmedim.' sözü aynı zamanda kendime, hâlâ yapabilirim, hâlâ buraya aitim demekti. Her kim bunu unutmuşsa, artık unutmasın.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, 2020'de Renault ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmesinin ve Bahreyn'de 2021'in açılış yarışında Norris'i geride bırakmasının ardından, bir tarafının "sadece daha iyiye gideceğini" düşündüğünü söyledi.

"Belki bu kötüydü çünkü sonraki yarışlarda bir şekilde geriye doğru gidiyor olmak, kafamı daha çok yormama sebep oldu."

"Ancak sezonun ikinci yarısının daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Galibiyet aldım, bütün bunları yaptım ve birçok şeyi kendime doğruladım."

"Mutluyum. İşlerin bulunduğu yerden memnunum. Mükemmel değil ama mutluyum."

Ricciardo için sezonun en kötü noktalarından biri, ilk turun 1. virajında hasar aldıktan sonra, yarışı bitiren 13 kişi arasından çizgiyi 11. sırada geçtiği Macaristan Grand Prix'siydi.

Ricciardo, araç kamerasındaki görüntülerde, kapalı parkta aracındaki hasarı kontrol ederken üzgün bir figür gördüğünü ve bunun, "yaz arasına neden ihtiyacı olduğunun kanıtı olduğunu" söyledi.

Ricciardo, "O sırada ne kadar üzgün olsam da, bir yanım mutluydu çünkü 'Tamam, ilk yarı neyse o oldu.' diye düşündüm."

"Bu bazı açılardan neredeyse gülünç. Bu yüzden boşverdim, uçağa atladım ve iki hafta boyunca F1'i düşünmedim."

"Bence herkes farklı işliyor ama ben, bu kaçışlara bazen ihtiyaç duyuyorum. Ben her gece yatağa girip F1'i düşünen bir sürücü değilim. Bu yüzden bunun benim için sağlıklı olacağını biliyordum." dedi.