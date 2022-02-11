Ricciardo: "2021'de yaşadığım zorluklardan önce güçlü yanlarımı bilmiyordum"

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Ricciardo, McLaren ile ilk yılında yaşadığı zorluklar nedeniyle takım arkadaşı Lando Norris'in hızına yetişemedi ve zorlu bir 2021 sezonu geçirdi.

Ancak Ricciardo, Monza'da unutulmaz bir zafer alarak McLaren'a 2012'den bu yana ilk galibiyetini getirdi.

Avustralyalı'nın sürüş stili bazı noktalarda MCL35M'e uymadı ve bu sene gelen kural değişiklikleri sıfırdan başlamak için bir fırsat oldu.

Ricciardo, geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlu anlardan çok fazla ders çıkardığını ve bunların, bir sürücü olarak güçlü yanlarını öğrenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Ricciardo, Cuma günü gerçekleştirilen McLaren MCL36 lansmanında, "Bu zorluklardan, ileriye dönük kullanabileceğim çok fazla şey öğrendim. Çünkü güçlü yanlarımı pek bilmediğimi fark ettim."

"Çok hızlı olabildiğimi biliyorum ama bunun, belki de hızlı virajlarda daha cesaretli olduğum ve daha az umursadığım için olduğunu düşündüm! Bilmiyorum."

"Geri dönüp baktığımda, geçmişte beni hızlı yapanın bu olduğunu fark ettim. Araçta bana güven veren ve diğerlerinden daha iyi olduğum yer bu. Araçta bunu yapamadığım zamanlar oldu. Bu durumu böyle fark ettim." dedi.

Ricciardo, McLaren aracına alışmakta yaşadığı zorlukların nedenini anlamak için çalıştığını ve bunun, yarış karakterini anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Araçta iyi olmaya çalışıyordum ve neler yapabileceğimi anlamak için çabalamama bu sebep oldu."

"Ancak bir şeylerin bir gecede düzelmediği gerçeği de var. Kendi üzerimde çalışmam ve alışmak için stilimi ayarlamam gerekiyor."

"Güçlü yanlarımı kesinlikle öğrendim. Bence zayıf yanlarım daha gözle görünür oldu ama neden hızlı olduğumu anlamak gerçekten garip oldu." dedi.

Ricciardo, geçen sene yaşadığı zorlukları düzeltmek adına, yeni MCL36 aracı üzerinde etkiye sahip olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Araca ilk bindiğimden bu yana Renault ve Red Bull ile olan farklılıklarla ilgili bilgi veriyordum. Yani zaten bilgi aktarıyordum."

"Yarışlar geçtikçe beklediğim kadar iyi olmadım. Bu nedenle bu zorlukları araçta değiştirmenin daha fazla destekçisi oldum. Olumlu olan şey ise Lando'nun bunu yapmak için hemfikir olmasıydı. O da bu özellikleri araçta istedi."

"Bu yılki araçta bu konuya çok önem verildi ancak aynı zamanda tamamen yeni bir araç. Bu yüzden bu aracı kullanmanın en iyi yolu olup olmadığını bilmiyoruz."

"Değişiklikleri destekliyordum ancak takım bunun benim güçlü yanlarım olduğunu kabul etti. 'Çok hızlı olduğunu kanıtladı bu nedenle ondan en iyisini alabilmek için bunu vermek istiyoruz.' dediler." dedi.