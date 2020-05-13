Ricciardo, 2021'de McLaren'a geçmeye hazırlanıyor

Sebastian Vettel'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırma kararı alan Ferrari, 2021 sezonu ve sonrası için iki adayla görüştü ve sonunda Carlos Sainz'da karar kıldı.

Motorsport.com'un kaynakları tarafların anlaştığını ve resmi açıklamanın bu hafta içerisinde geleceğini öğrendiler.

Autosport da bugün Sainz-Ferrari anlaşmasını doğruladı.

Sainz'ın Ferrari'den gelen teklifi kabul etmesiyle birlikte McLaren koltuğu 2021 için boşaldı.

Başlangıçta Vettel'in adı bu koltuk için geçse de, Ricciardo ile McLaren arasında zaten önemli görüşmeler yapıldığı orta çıktı.

Motorsport.com, Ricciardo'nun kesin olarak Renault'dan ayrılma kararı verdiğini öğrendi.

Ricciardo'nun başlangıçta Vettel'in Ferrari'deki koltuğu için favori olduğu düşünülüyordu ancak şimdi McLaren'a geçmeyi seçtiği anlaşılıyor.

Ricciardo, Red Bull'a dönüşle de bağlantılıydı ancak Avusturyalı ekip kendisine kapıları kapattı.

Dünya İtalyan Radio 24'e konuşan Leo Turrini de "Ricciardo, görünüşe bakılırsa McLaren ile zaten sözleşme imzaladı" demişti.

Lando Norris ve Ricciardo ikilisinin çok iyi anlaştığı biliniyor. Aynı zamanda McLaren, Ricciardo'nun reklam yüzünü de iyi şekilde kullanma fırsatı yakalayacak.

Böylelikle Renault koltuğu 2021 için boşalacak ve maddi anlamda yaşadıkları problemler göz önüne alındığında Vettel ile anlaşmaları beklenmiyor.