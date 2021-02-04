Ricciardo, 2021 McLaren için koltuk ayarı yaptırdı
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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, İngiliz ekibin fabrikasına gitti ve 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.
Son iki yılı Renault'da geçiren ve geçen yıl iki podyum almayı başaran Avustralyalı pilot, yeni sezonda McLaren için mücadele edecek.
Avustralyalı pilot, yeni takımı McLaren'ın fabrikasına ilk kez dün geldi ve yeni sezon hazırlıklarına başlamış oldu.
Beklendiği üzere Ricciardo, takımla yaptığı toplantıların ardından 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.
Ricciardo, McLaren yarış tulumunu ilk kez giyerken, daha sonra takım simülatöründe sürüş gerçekleştirdi
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: McLaren
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ricciardo, 2021 McLaren için koltuk ayarı yaptırdı
paylaşım
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