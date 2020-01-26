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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, 2021 için McLaren'la görüşüyor olabilir

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Ricciardo, 2021 için McLaren'la görüşüyor olabilir
Ekleyen:
, Editör
26 Oca 2020 07:35

İspanyol AS gazetesi, Daniel Ricciardo'nun 2021 sezonu için McLaren ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

Daniel Ricciardo, Red Bull'dan ayrılma kararı almasının ardından 2019 için Mercedes ve Ferrari ile görüşmüştü. Ancak sonunda her iki takım da kendisiyle anlaşma yapmaktan vazgeçti.

Hatta Ferrari'nin kendisiyle bir ön sözleşme imzaladığı bile söylendi, ancak sonunda Charles Leclerc'i seçtiler.

Şimdi Ferrari'de Sebastian Vettel, Mercedes'te ise Valtteri Bottas'ın anlaşması 2020 sonun bitecek ve Daniel Ricciardo da anlaşmasının bitmesiyle istediği takıma gitmekte özgür olacak.

Ricciardo, Renault'nun 2019 sezonunda büyük bir adım atmasını bekliyordu ancak takım ileri gitmek yerine geri gidince, Avustralyalı pilot da alternatiflerine bakmaya başlamış gibi görünüyor.

Ricciardo'nun hem Mercedes hem de Ferrari'nin radarında olduğuna yönelik söylentiler var.

İspanyol AS gazetesi, Ricciardo'nun Mercedes veya Ferrari'den yeniden "hayır" yanıtı alması halinde McLaren'ı "B seçeneği" olarak belirlediğini yazdı.

Habere göre Mercedes ve Ferrari, bir kez daha Ricciardo ile görüşüyor ama Avustralyalı pilot 2021'de Mercedes motoruna geçecek olan McLaren'la da görüşme halinde.

Haberde, Ricciardo'nun McLaren'a geçmesi halinde Fernando Alonso'nun daha önce dünya şampiyonluğu kazandığı Renault'ya dönebileceği iddia edildi.

Şu anda hem McLaren hem de Renault'nun şampiyonluk şansı düşük görünüyor ancak 2021'de büyük kural değişiklikleri olacak ve Alonso, şampiyonluk potansiyeli görmesi halinde Fransız ekibe geri dönebilir.

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Editör Kemal Şengül

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