Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı"
VCARB sürücüsü, 2021'de Charles Leclerc ile takım arkadaşı olarak Ferrari'ye katılmaya nasıl yaklaştığını paylaştı.
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Formula 1 takımında bir koltuk için Ferrari'ye katılma olasılığı üzerine yaptığı görüşmelerin detaylarını açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes'in 2024 sezonunun sonunda Ferrari'ye katılmak üzere takımdan ayrılacağını açıklamasıyla sürücü piyasasını şaşkına çevirdi.
Sebastian Vettel'in Aston Martin için takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Ricciardo daha 2021'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olmak üzere Ferrari ile iletişim halinde olduğunu açıklamıştı. Şimdi de bu görüşemelerin detayları hakkında konuştu.
Ferrari Carlos Sainz'ı tercih etmeden önce Ferrari'nin koltuğu için yarışan Ricciardo, daha sonra McLaren ile anlaşmıştı.
Ricciardo, "Görüşmeler oldu ama hiçbir zaman 'İşte sözleşme, imzalayacak mısın?' gibi bir şey olmadı. Hiçbir zaman o noktaya gelmedi."
"Yani hiçbir zaman sözleşmeye çok yakın değildim. Ama kesinlikle bazı konuşmalar yaptım. Ancak görüşmelerin sadece ilk seviyede olduğunu söyleyebilirim. Asla ikinci hatta üçüncü seviyeye çıkmadı."
"Hiçbir zaman anlaşmaya çok yakın olmadım. Çünkü onlar da üst düzey bir takımdı. Bu yüzden her zaman dikkatler üzerimdeydi" dedi.
Daniel Ricciardo, Racing Bulls
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Babasının İtalya'da doğmuş olması sebebiye Ricciardo'nun İtalya ile bağları bulunuyor.
Karar verirken takımın bu kültürel ilişkisini ve mirasını düşünmemeye çalışan Ricciardo, bunun yerine pistteki rekabet güçlerine odaklanmış.
Ricciardo, "Hiçbir zaman 'Bir gün Ferrari pilotu olmak harika olurdu' gibi her şeyi buna bağlamak istemedim. Daha basit bir yaklaşımım vardı. Eğer işe yararsa, zamanlama doğruysa, belki de bu gerçekleşir. Ama sadece buna odaklanmadım."
"Günün sonunda, bu çok prestijli bir yarış takımı ama diğerleri gibi de bir yarış takımı. Bununla birlikte gelen diğer şeylere çok fazla ağırlık vermemeye çalıştım." dedi.
Geçen yılın ortalarında Nyck de Vries'in yerine geçen Ricciardo, Red Bull'un kardeş takımı VCARB ile bu yıl F1'deki 14. sezonu geçirecek.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar