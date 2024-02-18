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Formula 1

Ricciardo: "2021 için Ferrari ile yaptığım görüşmeler hep ilk seviyede kaldı"

VCARB sürücüsü, 2021'de Charles Leclerc ile takım arkadaşı olarak Ferrari'ye katılmaya nasıl yaklaştığını paylaştı.

Burak Yasul
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Formula 1 takımında bir koltuk için Ferrari'ye katılma olasılığı üzerine yaptığı görüşmelerin detaylarını açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2024 sezonunun sonunda Ferrari'ye katılmak üzere takımdan ayrılacağını açıklamasıyla sürücü piyasasını şaşkına çevirdi.

Sebastian Vettel'in Aston Martin için takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Ricciardo daha  2021'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olmak üzere Ferrari ile iletişim halinde olduğunu açıklamıştı. Şimdi de bu görüşemelerin detayları hakkında konuştu.

Ferrari Carlos Sainz'ı tercih etmeden önce Ferrari'nin koltuğu için yarışan Ricciardo, daha sonra McLaren ile anlaşmıştı.

Ricciardo, "Görüşmeler oldu ama hiçbir zaman 'İşte sözleşme, imzalayacak mısın?' gibi bir şey olmadı. Hiçbir zaman o noktaya gelmedi."

"Yani hiçbir zaman sözleşmeye çok yakın değildim. Ama kesinlikle bazı konuşmalar yaptım. Ancak görüşmelerin sadece ilk seviyede olduğunu söyleyebilirim. Asla ikinci hatta üçüncü seviyeye çıkmadı."

"Hiçbir zaman anlaşmaya çok yakın olmadım. Çünkü onlar da üst düzey bir takımdı. Bu yüzden her zaman dikkatler üzerimdeydi" dedi.

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Daniel Ricciardo, Racing Bulls

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Babasının İtalya'da doğmuş olması sebebiye Ricciardo'nun İtalya ile bağları bulunuyor.

Karar verirken takımın bu kültürel ilişkisini ve mirasını düşünmemeye çalışan Ricciardo, bunun yerine pistteki rekabet güçlerine odaklanmış.

Ricciardo, "Hiçbir zaman 'Bir gün Ferrari pilotu olmak harika olurdu' gibi her şeyi buna bağlamak istemedim. Daha basit bir yaklaşımım vardı. Eğer işe yararsa, zamanlama doğruysa, belki de bu gerçekleşir. Ama sadece buna odaklanmadım." 

"Günün sonunda, bu çok prestijli bir yarış takımı ama diğerleri gibi de bir yarış takımı. Bununla birlikte gelen diğer şeylere çok fazla ağırlık vermemeye çalıştım." dedi.

Geçen yılın ortalarında Nyck de Vries'in yerine geçen Ricciardo, Red Bull'un kardeş takımı VCARB ile bu yıl F1'deki 14. sezonu geçirecek.

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