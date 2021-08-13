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Formula 1 Haberler

Ricciardo, 2021 formundaki ''acı gerçek'' hakkında konuştu

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Daniel Ricciardo, bu sezon bazı zamanlarda ''yaptıklarının yeterli olmadığını'' düşündüğünü dile getirdi.

Ricciardo, 2021 formundaki ''acı gerçek'' hakkında konuştu

Ricciardo McLaren'a bu sezonun başında geçti ve sezonun en iyi sonucunu Britanya Grand Prix'sinde beşincilikle aldı. Avustralyalı sürücü böylece 50 puan toplayabildi.

Takım arkadaşı Lando Norris ise kendi kariyerindeki en iyi Formula 1 sezonunu geçiriyor ve Macaristan'da yarış dışı kalana kadar, bu sezonun tüm yarışlarına puanlı finiş yaptı, üç podyum aldı ve şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.

Ricciardo, yeterli şekilde performans göstermediğinden bahsetti.

''Bunun altını çizmek ve bunun bir kesinlik kazanmasını istemiyorum ancak bu yıl beklenenden daha fazla oldu.''

''Hâlâ araçta halletmem gereken bazı şeyler var.''

''Bir turu birleştirebiliyorum ancak bu seviyede, herkes iyi işler başarırken ve ekipmanlar artık daha tanıdıkken, bu yeterli olmuyor veya genel olarak yeterli değil.''

''Bence bu araçta biraz daha özgüvenli olmakla alakalı ve sanırım bu ayarlardan ve bu tür şeylerden geliyor. Ancak bu şu an için acı bir gerçek.''

Yedi kez Grand Prix kazanan sürücü, bazı zamanlarda ''bir ileri iki geri'' adım attığını düşündüğünü de ekledi. 

Motorsport.com'a konuşan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ''Bahreyn'e dönüp bakıyorum, bu yılın ilk sıralama turlarını orada yaptık ve altıncı olmuştum. Sonrasında 'tamam, şimdi aracı daha fazla öğreneceğim ve bundan sonra daha güçlü olacağım.''

''Ancak sonra Barselona'da bir ileri iki geri adım attım. Bazı yüksek hızlı virajlar iyi oluyor bazen de düşük hızlılar.''

''Aracı sürmek oldukça zor oldu ancak bununla baş etmeli ve sınırları bulmalısınız.''

''Bazı günler seviyemi yükseklere çıkarabileceğim ve içgüdülerimle süreceğim diyorum. Ancak bazen de bunun biraz fazla tepkili olduğunu düşünüyorum.''

''Görüldüğü üzere bu biraz fazla yaşandı. Ancak bunun altını çizmek ve sonsuza kadar böyle olacak demek istemiyorum. En kısa zamanda daha iyi bir duruma gelmek istiyorum. Şu an için yavaş ama istikrarlı gidiyorum.''

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