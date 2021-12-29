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Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Daniel Ricciardo 2021'de zor bir yıl geçirdi. Bir yandan, yeni takımı McLaren'e adapte olmakta zorlanırken, diğer yandan kişisel anlamda zorluklar yaşadı. Bu sebeple 2021'i bir "gelişim yılı" olarak gördüğünü söylüyor.

Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"

Renault ile geçirdiği iki yılın ardından sürpriz şekilde McLaren'dan gelen teklifi kabul ederek İngiliz ekibe imza atan Ricciardo, takımla ilk yılında istikrar yakalamakta zorlandı.

Ricciardo, belirli hafta sonlarında iyi performans sergiledi ve Monza'da, 2018'den sonraki ilk zaferini de aldı. Fakat çok geride kaldığı yarışlar da vardı ve özellikle tek turda Lando Norris'in temposunu yakalamakta zorlandı.

32 yaşındaki sürücü, MCL35M'in sürüş tarzına adapte olmakta zorlandı ve yıl boyunca yaptığı çalışmalara rağmen sezonu şampiyona sekizincisi olarak tamamladı.

Ricciardo aslında Red Bull'dan Renault'ya geçtiği ilk yılda da süper değildi ve zorlanmıştı. Ancak ertesi yıl takıma adapte olduğunda çok iyi sonuçlar aldı.

Speedcafe.com'a verdiği demeçte Ricciardo, bu yıl iki şeyin kendisini çok zorladığını söyledi.

Ricciardo, "Red Bull'dan Renault'ya geçerken de bazı aşamalardan geçtim, ben buna kişisel gelişim diyorum."

"Fakat bu yılı, -bu açıdan- şimdiye kadarki en önemli yıl yapan iki faktör vardı."

"Bunlardan birisi, aracın sunduğu ve onunla başa çıkmaya çalıştığım zorluktu. Diğerinin de açıkça  alıştığınız ev konforuna veya aile ortamına sahip olamamak olduğunu düşünüyorum."

“Bazen evde kaldığınız zaman, bunun anlamını gerçekten fark etmiyorsunuz çünkü hep gözünüzün önünde oluyor."

"Fakat Avustralya'dan ayrılıp, ailemden uzaklaştığımda, bunu kesinlikle daha net fark ettim."

“Onları o kadar uzun süre görmemek, gerçekten çok büyük bir şey."

"Sadece yarışmayı değil, hayattaki diğer şeyleri de takdir etmemi sağladı ve bence bu bana çok çok fazla büyüme fırsatı verdi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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