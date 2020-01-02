Ricciardo, 2020'de Renault'ya daha fazla liderlik etmeye hazır

Daniel Ricciardo, 2018'in ardından Red Bull'dan Renault'ya geçiş yapmıştı ve Renault ile ilk yılında özellikle son yarışlarda beklentileri karşıladı.

Ancak Renault, ortaya koyduğu hedeflere ulaşamadı ve sezonu beşinci sırada noktaladı.

McLaren'a geçildikleri yılın ardından konuşan Ricciardo, 2020'de takıma daha fazla liderlik etmek istediğini söyledi.

"Gelecek yıl daha fazla veya daha iyi yapabileceğim bazı şeyler var. Bu sene takıma adapte olduğumu hissediyorum, ancak geriye dönüp baktığımda daha fazlasını yapabileceğim şeyler olduğunu görüyorum."

"Yeni sezon başlamadan önce biraz daha kendimi ve varlığımı göstermek istiyorum. Ayrıca yıl başlamadan önce takım olarak gerçekleştirebileceğimiz bazı fikirlerim var. Sadece teknik olarak değil. Barcelona'da sezon başlamadan önce bir avantajımız olmasını istiyorum."

"Takım çalışanlarıyla da birlikte olmalıyız. Takımın moralini biraz daha fazla arttırmalıyız, bağlantılar kurmalıyız ve etkinlikler gerçekleştirmeliyiz. En önemli şey takımla pistte ve hatta pist dışında daha fazla zaman geçirmek olacak."

"Bu ilişkiyi başka bir seviyeye taşımak istiyorum. Bu şekilde, iyi şeylerin gerçekleşmesi için daha çok çabalayacaklar."

Eski Red Bull pilotu, Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile hafta sonu boyunca konuşabileceği tek bir saniyesinin dahi olmadığını söyledi.

Bu konuda da gelişmesi gerektiğine inanıyor.

Ricciardo, "Cyril'la bile bazen hafta sonu boyunca sadece 'merhaba' diyebilecek kadar vaktimiz oluyor. Çünkü çok meşgul oluyoruz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen