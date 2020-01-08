Ricciardo: “2020'de podyuma çıkacağız”

Renault, 2018’deki dördüncülüğün ardından bu yıl bir adım daha atmak ve öndeki üç takımı yakalamak istiyordu.

Ancak beklentilerin altında kaldıkları 2019 yılında Toro Rosso’yu çok az bir puanla geçerek şampiyona beşincisi olabildiler.

Aynı motoru kullanan McLaren’ın da gerisine düşen Fransız ekibin en iyi sonucu Daniel Riccardo'nun Monza'daki dördüncülüğü oldu.

Ancak Avustralyalı pilot 2020'de daha fazla başarıya ulaşacaklarına inanıyor.

Riccardo, “Bu sezon işler yolunda gitmedi ve istediğimiz sonuçları alamadık. Fakat çok şey öğrendik ve bunlardan dersler çıkardık.”

“Umarım 2020'de birkaç kez podyuma çıkacağız. Kulağa iyimser geliyor, ancak planladığımız her şeyi yaparsak ve tüm faktörler bir araya gelirse, mümkün olmalı.”

“Kanada sıralar turlarında dördüncü olduktan sonra, takımdaki herkesin omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibiydi. Neler başarabileceğimizi gördük. Bu başarı herkese çok fazla ilham verdi.”

“Elbette kolay olmayacağını anlamıştım. Tam olarak ne beklediğimi bilmiyorum, ama kesinlikle daha iyi sonuçlar ve daha fazla istikrar beklemiştim. Monza'daki dördüncü sıra beklentilerimi karşılıyordu, ancak en kötü sonuçlarımız beklediğimden daha kötüydü.”

“Ciddi bir rekabet olduğunda, olabilecek en zor şey en iyi dengeyi bulmaktır. Bazen başka bir bir ondalık bulmaya çalışırken hata yapar ve iki ondalık daha kaybedersiniz. Aşırı zorluyorsunuz, ancak lastikleri aşırı ısıtabilir ve geriye düşebilirsiniz. Bu sezon ne zaman muhafazakar davranacağımı ve ne zaman zorlayacağımı öğrendim.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen