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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

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Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
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, Editör

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, 2020 sezonunun, Red Bull Racing ile dünya şampiyonasını üçüncü tamamladığı 2016 sezonundan beri, geçirdiği en eğlenceli sezon olduğunu söyledi.

Red Bull ile geçirdiği son iki senesinde pek mutlu olmayan Ricciardo, 2018'de Renault'ya geçiş yapma kararı aldı ve Enstone merkezli ekip ile geçirdiği 2019 senesinde ise genelde rekabetçi olmayan bir araç ile mücadele etti. 

Ancak 2020'de Ricciardo, düzenli olarak puan alan bir isim oldu, bunun yanında iki kez üçüncü oldu ve an itibariyle sürücüler sıralamasını altıncı sırada götürüyor. 

2020'nin, 2016'dan beri en iyi sezonu olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ricciardo şunları söyledi: "Her şey bittiğinde buna dönüp bakmam gerekecek."

"Ancak şu ana kadar evet. Yani benim zevk anlayışım an itibariyle çok yüksek, yarışmayı seviyorum ve sanırım bu hissiyat yarı tecrit ile beraber de oldukça arttı, evde kaldığımız dönemde daha uzun bir ölü sezon geçirdik."

"Bunun elimden alındığı göz önüne alınınca geri dönme isteğim bir o kadar arttı ve güçlendi."

"Ve evet, oldukça havalı bir dönem geçirdik ve siz de muhtemelen haklısınız, 2016 Red Bull ile geçirdiğim güzel bir seneydi, bu yüzden bu o seneden beri en iyisi, veya en tatmin edici olanı."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lando Norris, McLaren MCL35

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pits

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, 2020'deki ilk yarıştan önce McLaren'e geçiş yapma kararını aldıktan sonra, Renault'dan oldukça tatmin oldu. 

Sezonunu özetleyen Ricciardo şunları söyledi: "Sanırım bu, ne çıkardığınızla alakalı. Bu senenin oldukça kolay olduğunu düşünmüyorum, ancak bu tamamen ne çıkardığınızla alakalı, ne kadar ortaya çıkardığınızla alakalı."

"Sezondaki tüm yarışları kazansanız bile oldukça zor bir sezon geçirmiş olabilirsiniz. Kendinize ne kadar yüksek bir hedef koyduğunuzla da alakalı bir durum."

"Red Bull ile geçirdiğim son sezon duygusal olarak en zor olan olabilirdi, çünkü sezonun başında dünya şampiyonluğunu kovalayabilirim gibi duruyordu ve sezon ortasında fark ettim ki takım değiştirmem gerekiyor, senenin kalanında ise yarış dışı kalıp durdum."

"O sene oldukça duygusaldı, bu yüzden bugün dahil duygusal olarak en zor senemin o olduğunu ve beni ne kadar değiştirdiğini düşünüyorum."

"Her ne kadar istediğimiz sonuçları alamamış olsak da, geçen sene de oldukça eğlenceliydi, yeni bir takım yaratmayı denemek oldukça eğlenceliydi."

"Bu sene ise kesinlikle daha eğlenceliydi, çünkü bu deneyim size çok iyi sonuçlar getirmeyi sağladı."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Efe Kahya

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