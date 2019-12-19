"Ricciardo, 2018'de Ferrari ile sözleşme imzalamıştı"

Geçen yılın sonunda Red Bull'la sözleşmesi sona eren Daniel Ricciardo'nun, 2019 için Ferrari ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Bu iddia uzun süre konuşuldu ve Ferrari tarafından ya da Ricciardo'dan hiçbir yalanlama gelmedi.

O dönem bu haberi ortaya koyan Mark Hughes, "30 Haziran'a kadar iki taraf da resmi olarak başkası ile görüşüp anlaşma yapamıyor. O tarihten sonra resmi anlaşma yapabilirler. Pilot bu süreçte kendisini anlaşma açsından kilitlediği için, 2018 sonrası için kendisini de sürücü pazarından kilitlemiş oluyor." demişti.

Sonuç olarak Ricciardo, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Renault ile anlaştığını açıkladı. Ferrari ise 11 Eylül'de genç pilot Charles Leclerc'le anlaştığını duyurdu.

Ziggo Sport muhabiri Jack Plooij, Ferrari ile Ricciardo arasında yapılan anlaşmayı doğruluyor.

"Renault'ya geçtiği zaman Ricciardo, çok iyi şeyler yapamayacağını biliyordu fakat hayal kırıklığına uğramıştı ve Red Bull'da artık iki numaraydı. Bu yüzden devam etmek istemedi."

"Ferrari ile anlaştığına eminim. Renault'ya gitmeden önce kesinlikle bir şeyler imzalanmıştı."

"Ama Charles Leclerc'in artan performansı veya başka bir sebep yüzünden bu anlaşma geçersiz oldu. Nedenini tam olarak bilmek imkansız ama başarısız oldu."

"Daniel Ricciardo, Formula 1'de yarışıyor çünkü Ferrari için yarışmak istiyor."

Ricciardo, İtalya'da çok fazla vakit geçirdiği için İtalyanca konuşmayı biliyor ve 2021 için Ferrari'nin adaylarından birisi olabilir.