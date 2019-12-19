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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo 2018'de Ferrari ile anlaşma imzalamış - 19 Aralık 2019 F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
19 Ara 2019 18:14

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 19 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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12 Mar - 15 Mar
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