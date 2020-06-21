Ricciardo: "2018 aracıyla yaptığımız test, takımın kaydettiği gelişimi gösterdi"

Daniel Ricciardo, Avusturya GP öncesi geçtiğimiz günlerde Red Bull Ring'de Renault R.S.18'in direksiyonuna geçti.

Fransız ekip, 2018 yılında bu araçla şampiyona dördüncüsü olmayı başarmıştı.

Aracın direksiyonunda 115 tur atan Ricciardo, 110 gün sonra Formula 1 aracı sürdü ve F1 Nation podcastinde takımın çok büyük bir ilerleme kaydettiğinden bahsetti.

Ricciardo, "Yeniden direksiyona dönmek güzeldi. İlk birkaç tur biraz yabancı hissettim, ama aynı zamanda her şeyde olduğu gibi, bir şey tüm hayatınız boyunca yaptığınız zaman eski hisleri hatırlamanız o kadar da uzun sürmüyor. Her şey çok hızlı bir şekilde normal hissettiriyor."

“Ama kesinlikle ilk başta pitten ayrılırken ve ilk birkaç turda biraz garip hissettim." "Yine de bunu yaptığımıza çok sevindim çünkü yeniden ısınmaya başlıyorsunuz. Hatta ilk günden sonra vücudumda ağrılar olsa bile, şimdi bunu atlatmış gibi hissediyorum." dedi.