Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / FIA: "Bütçe sınırı konusunda çok fazla söylenti var" Sonraki / Norris: "Alpine bambaşka bir ligde"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Ricciardo: "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz"

Daniel Ricciardo, Japonya GP'de piste giren çekici hakkında konuştu. Durumun çok tehlikeli olduğunu ve 2014'teki olayın tekrarlanmasını istemediğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ricciardo: "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz"
Haberi dinle

Japonya GP yarışında, Carlos Sainz'ın 12. virajda aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından yarış dışı kalmasıyla beraber; aracı yerinden kaldırmak için piste çekici girdi.

Ancak bunlar olurken, araçlar normal hızlarında ilerlemeye devam ediyordu. 

Ricciardo, Jules Bianchi'nin 2014 yılında Japonya GP'de benzer bir olayla hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz."

"Biz pistteyken, ne kadar yavaş gidersek gidelim, piste bir çekici sokamazsınız."

"Zaten görüş oldukça zayıftı, vizörlerle her şey daha da zor oluyor, ben çekiciyi ilk başta fark etmemiştim bile. Bu koşulları göz önüne aldığımızda oldukça tehlikeliydi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren drivers parade

Daniel Ricciardo, McLaren drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa 11. sıradan başlayan Ricciardo, iyi bir start alarak birkaç sıra kazanmayı başarsa da; yarışı yine başladığı sırada bitirdi.

McLaren pilotu, "İyi bir start aldım, koşullardan dolayı biraz gerildim ama bundan çok zevk aldım."

"Birkaç puan kazanmak güzel olurdu, ama yine de mutsuz değilim."

"İlk virajda çok fazla su vardı, ayrıca görüş çok kötüydü."

"Daha sonra yarışın tekrar başlayacağını düşünmemiştim, o yüzden sevindim."

"Sadece, ıslak zemin lastiklerine geçmek için biraz geç kaldığımızı düşünüyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir:

 

paylaşım
yorumlar
FIA: "Bütçe sınırı konusunda çok fazla söylenti var"
Önceki haber

FIA: "Bütçe sınırı konusunda çok fazla söylenti var"
Sonraki haber

Norris: "Alpine bambaşka bir ligde"

Norris: "Alpine bambaşka bir ligde"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
Formula 1

F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı

Herbert: "Bütçe sınırı ihlâli durumunda ağır cezalar verilmeli" Japonya GP
Formula 1

Herbert: "Bütçe sınırı ihlâli durumunda ağır cezalar verilmeli"

Hamilton: "Gelecek yıl şampiyonluk mücadelesinde olacağımızdan eminim" Japonya GP
Formula 1

Hamilton: "Gelecek yıl şampiyonluk mücadelesinde olacağımızdan eminim"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Sakinliğimiz bizi beşinci sıraya taşıdı" Singapur GP
Formula 1

Ricciardo: "Sakinliğimiz bizi beşinci sıraya taşıdı"

McLaren: "Ricciardo hâlâ inanılmaz bir pilot" Singapur GP
Formula 1

McLaren: "Ricciardo hâlâ inanılmaz bir pilot"

Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış
Formula 1

Ricciardo, Piastri ile telefon görüşmesi yapmış

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Max Verstappen'in şampiyon olduğunu, pistte yapılan anonsla öğrendiğini söylüyor.

Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP hafta sonunda inanılmaz derecede yavaş olduklarını, bu yüzden yarış içerisinde geçiş yapmakta zorlandığını söyledi.

Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü

Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.

F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı

2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.