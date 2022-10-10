Ricciardo: "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz"

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Japonya GP yarışında, Carlos Sainz'ın 12. virajda aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından yarış dışı kalmasıyla beraber; aracı yerinden kaldırmak için piste çekici girdi.

Ancak bunlar olurken, araçlar normal hızlarında ilerlemeye devam ediyordu.

Ricciardo, Jules Bianchi'nin 2014 yılında Japonya GP'de benzer bir olayla hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, "2014'ün tekrarlanmasını asla istemeyiz."

"Biz pistteyken, ne kadar yavaş gidersek gidelim, piste bir çekici sokamazsınız."

"Zaten görüş oldukça zayıftı, vizörlerle her şey daha da zor oluyor, ben çekiciyi ilk başta fark etmemiştim bile. Bu koşulları göz önüne aldığımızda oldukça tehlikeliydi." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren drivers parade Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa 11. sıradan başlayan Ricciardo, iyi bir start alarak birkaç sıra kazanmayı başarsa da; yarışı yine başladığı sırada bitirdi.

McLaren pilotu, "İyi bir start aldım, koşullardan dolayı biraz gerildim ama bundan çok zevk aldım."

"Birkaç puan kazanmak güzel olurdu, ama yine de mutsuz değilim."

"İlk virajda çok fazla su vardı, ayrıca görüş çok kötüydü."

"Daha sonra yarışın tekrar başlayacağını düşünmemiştim, o yüzden sevindim."

"Sadece, ıslak zemin lastiklerine geçmek için biraz geç kaldığımızı düşünüyorum." dedi.