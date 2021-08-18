Ricciardo, 2012'de Schumacher'le olan küçük savaşından çok keyif almış

Michael Schumacher, 2010 yılında Formula 1'e geri dönmüş ve 2012 yılı sonuna kadar Mercedes'le yarışmıştı.

Alman pilot, Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden bir tanesi ve pek çok kesim tarafından sporun efsanelerinden biri olarak görülüyor.

Şimdilerde gridin en yetenekli sürücülerinden biri olarak görülen Daniel Ricciardo, 2012 yılında Schumacher'e karşı yarışma şansı bulmuştu ve ikilinin Japonya GP'de heyecan verici bir savaşı da vardı.

Şimdi 32 yaşında olan Ricciardo, Alman pilotla olan bu mücadelesini büyük bir gülümseme ile hatırladığını söyledi.

Sport Bild'e konuşan Ricciardo, "Suzuka'da onunla kısa bir düelloya girişmiştim. Pistteki küçük bir kedi-fare oyunu gibiydi ve bu tamamen olağanüstü bir şeydi. Her saniyesinden keyif aldım."

"Michael zaten yedi dünya şampiyonluğu kazanmıştı ve bu sporun tanrısıydı. Yarıştan sonra babam beni bir kenara çekti ve bu mücadele hakkında konuştu. Bana 'Az önce ne olduğunu anladın mı?" diye sordu."

"Tabii ki bunun tam olarak ne olduğunu anlamam için biraz vakit gerekiyordu."

"Bunları yaşlandığım zaman düşünmeye başlayacağım. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oldu." açıklamasını yaptı. Ricciardo şimdilerde Michael'ın oğlu Mick'le aynı pisti paylaşıyor ve genç sürücü hakkında pozitif görüşleri var. "Mick ile 2016'da hayır amacıyla düzenlenen bir futbol maçında tanıştım. Neden bilmiyorum ama ona iyi davranmak istediğim hissine kapıldım. Sahip olduğum derin saygıyı hissetmeliydi çünkü babası bir efsanedir. O da gerçekten iyi bir çocuk." "Kimse Mick'in sadece isminden dolayı Formula 1'de olduğunu düşünmemeli. Onunla ilgili gördüğüm her şey bana, burada bizimle birlikte olmayı hak ettiğini gösteriyor. Çok sıkı çalışıyor ve başarılarından çok etkilendim."

Daniel Ricciardo, Scuderia Toro Rosso STR7 Fotoğraf: Sutton Images