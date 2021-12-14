Ricciardo: "18 inç lastiklerle alakalı pek çok faydalı veri elde ettik"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 18 inç lastik testi kapsamında salı günü McLaren'ın test aracının direksiyonuna geçti ve yeni lastiklerin tadına baktı.

Avustralyalı pilot, güne erkenden başlasa da, yaşadığı sorun nedeniyle yolda kaldı ve bir saat boyunca piste çıkamadı.

Sonrasında piste çıkan Ricciardo, günü 95 turla tamamladı ve 18 inç lastikleri kullanan sürücüler arasında en iyisi oldu.

Ricciardo, "2021 sezonunu noktalamak adına, iyi bir test günü oldu."

"2022 lastiğiyle pist üstünde biraz vakit geçirmek hem ben hem de takım için faydalıydı."

"Lastiklerle alakalı çok şey öğrenmeyi ve bir sürü veri toplamayı başardık. Bu da gelecek sezona girerken hepimiz için oldukça faydalı olacak."

"Gelecek yıl yarışlar başlamadan önce öğrenmemiz gereken hâlâ bazı şeyler var ama iyi bir noktadayız."

"Artık eve dönmeyi, ailemle görüşmeyi ve Şubat ayında araca dönmeden önce biraz ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Andrea Stella ise şunları ekledi: “Çok verimli bir gün oldu. 2022 lastiklerini test etmek çok faydalı ve ilginçti. Bu testten pek çok şey öğrendik."

"Bu verileri gece boyunca gözden geçireceğiz ve Lando yarın direksiyona geçmeden önce, ikinci güne mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images