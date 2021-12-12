Ricciardo: "10. sırada yer almak harika değil"

Daniel Ricciardo, yılın son sıralama turlarını 10. sırada tamamladı ve böylelikle Lando Norris, kendisin 15'e 7 mağlup etmiş oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Ricciardo, şöyle dedi: "Sıralama turlarının son bölümüne kalmak her zaman için harikadır fakat 10. olmuşsanız, o zaman ruh hali iyi değildir."

"Sorun şu ki, son bölümdeki ilk turumu kullanılmış lastikle attım ve daha yeni lastiklere geçince turumu geliştiremedim. Kullanılmış lastiklerle hemen hemen aynı tur zamanını attım. Bu tabii ki iyi değildi ve neden tur zamanımı geliştiremediğimi henüz bilmiyorum."

"Bunun sebebini öğrenmeye çalışacağız ama umarım uzun sürüşlerde çok daha rekabetçi olabiliriz. Çok başarılı olmayan bir sıralama turlarından sonra, her zaman yarışı beklersiniz, böylece öfkeniz ek bir güç kaynağı olur ve durumu telafi etmek adına önünüzde 50'den fazla tur vardır."

"Bakalım işler nasıl gelişecek? Bugün daha yüksek pozisyonları almak isterdik ama bu yılki ilk kötü sonucum bu değil. Bu yüzden yarın durumu daha iyi hale getirmeye çalışacağım."