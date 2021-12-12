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Ricciardo: "10. sırada yer almak harika değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarındaki sonuçtan memnun olmasa da, yarışta durumu telafi etmek istiyor.

Ricciardo: "10. sırada yer almak harika değil"

Daniel Ricciardo, yılın son sıralama turlarını 10. sırada tamamladı ve böylelikle Lando Norris, kendisin 15'e 7 mağlup etmiş oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Ricciardo, şöyle dedi: "Sıralama turlarının son bölümüne kalmak her zaman için harikadır fakat 10. olmuşsanız, o zaman ruh hali iyi değildir."

"Sorun şu ki, son bölümdeki ilk turumu kullanılmış lastikle attım ve daha yeni lastiklere geçince turumu geliştiremedim. Kullanılmış lastiklerle hemen hemen aynı tur zamanını attım. Bu tabii ki iyi değildi ve neden tur zamanımı geliştiremediğimi henüz bilmiyorum."

"Bunun sebebini öğrenmeye çalışacağız ama umarım uzun sürüşlerde çok daha rekabetçi olabiliriz. Çok başarılı olmayan bir sıralama turlarından sonra, her zaman yarışı beklersiniz, böylece öfkeniz ek bir güç kaynağı olur ve durumu telafi etmek adına önünüzde 50'den fazla tur vardır."

"Bakalım işler nasıl gelişecek? Bugün daha yüksek pozisyonları almak isterdik ama bu yılki ilk kötü sonucum bu değil. Bu yüzden yarın durumu daha iyi hale getirmeye çalışacağım."

Lando Norris ise sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yaptı ve yarış hakkında epey pozitif konuştu.

Norris, "Sıralama turlarında iyi bir sonuç alacağıma dair umutluydum ve son seanstaki ilk turumun, ilk kısmını  şimdiye kadarki en iyi turumdan yaklaşık 0,2 saniye daha hızlı geçtim. Ancak 6. viraja girmeden önce lastikleri biraz kilitledim, bu yüzden biraz zaman kaybettim. Daha sonra trafik de vardı."

"Fakat potansiyel olduğunu hissettim ve son denememden önce kendime güveniyordum. Her şeyi bir araya getirirsem, iyi bir tur çıkaracağımı biliyordum ve böyle yaptım. Sonuçtan ve bu pozisyondan başladığım için çok memnunum."

"Yarış için temel zorluk, tamamen kendime ve yarışa odaklanmak olacak. Çünkü iki şampiyonluk adayının arkasından başlıyorum ve önümde çok şey yaşanacak. Fakat gerçek rakiplerimin kim olduğunu biliyorum. Bazıları orta hamurla, bazıları yumuşakla başlıyor, bu yüzden ilginç olacak."

"Aracımız iyi bir tempoya sahip ama Ferrari sürücüleri bana oldukça yakın başlıyorlar. Bu yüzden ciddi bir tehdit olacaklar. Yine de mücadeleye hazırım." dedi.

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