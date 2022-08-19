Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış

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2021 yılında McLaren'a katılmasının ardından Ricciardo'dan beklentiler büyüktü ancak geride kalan 1.5 yıla rağmen bu beklentileri karşılayamadı.

Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sini kazanarak McLaren'ı podyumun en üst basamağına çıkarmayı başardı ancak genel performans seviyesi eleştirilere yol açtı.

Bu süreçte Ricciardo, hem geçen yılki araçta hem de büyük değişiklikler yapılan 2022 aracında Lando Norris'in temposuna ayak uydurmakta epey zorluk çekti.

Takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun performansının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söylerken, takım içerisindeki ruh halinin de harika olmadığını kabul etti.

Seidl, "Sezonun şimdiye kadar Daniel tarafından asıl gittiğine bakarsanız, hayal kırıklığına uğradığını ve bizim de hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebiliriz "

"Fakat hayal kırıklığı yaşamak veya hayal kırıklığına uğramak bize yardımcı olmuyor. En önemli şey hırsla çalışmaya devam etmek."

"Örneğin bundan ötürü araçla ilgili neler yapabileceğimizi görmek adına çok fazla çaba gösterdik. Onun araçta daha rahat hissetmesine yardımcı olmaya ve özellikle de aracın sınırlarını zorlamak zorunda olduğu sıralama turlarında daha iyi hissetmesi için çaba gösterdik."

"Ayrıca o da kendi tarafında kaybettiği bu zaman dilimlerini bulabilmek için Woking'deki mühendisleriyle çok fazla çaba ve enerji harcıyor." dedi.

Ricciardo'nun sözleşmesinin 2022 sonunda feshedilmesi ve yerini Oscar Piastri'nin alması bekleniyor.

Daniel Ricciardo, McLaren and Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images