Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil
Daniel Riccardo, Visa RB'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın davranışlarından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Sam Bloxham / Motorsport Images
Tsunoda bitime beş tur kala takım emriyle Ricciardo'nun öne geçmesine izin vermek zorunda kalmaktan hoşlanmadı.
Oysa Avustralyalı pilot yumuşak lastiklerle yarışıyordu ve teorik olarak 12. sıra mücadelesinde Kevin Magnussen'i geçebilirdi.
Fakat birkaç denemeye rağmen bunu başaramadı ve damalı bayrağı takım arkadaşının hemen önünde gördü. Tsunoda epey sinirliydi ve yarış bittikten sonra takım arkadaşına karşı sert bir hamle yapıp, lastiklerini kilitledi. İkili az daha temas yaşayacaktı.
Riccardo bu hamleye karşı çok sinirlendi ve takım radyosundan sert sözler söyledi.
Yarıştan sonra konuşan Ricciardo, "Bilmiyorum, onun hakkında takım radyosundan hâlâ sakin kalmaya çalışıyordum."
"Kendimi tutarak ifade etmeye çalışacağım: bence bu biraz olgunlaşmamışlık belirtisi."
"Elbette takımdan gelen bu tür talimatlar onu üzüyor olabilir ama gerçekçi olalım: tüm bunları yarıştan önce konuştuk. Son bölümde yumuşak lastikleri kullandığım senaryo oldukça olasıydı."
"Tempo avantajım olacağını biliyordu ve eğer takımı talimatı geliyorsa, o zaman işler bu şekilde ilerler. Bana yer vererek puan kazanma fırsatından mahrum kalmadı, 13. sıra için mücadele ediyorduk ve en azından bir aracın ilk onda bitirme fırsatı vardı."
"Önümüzde uzun bir sezon var ve her şeyin normal olduğundan emin olmaya çalışmalıyız, bu yüzden bu konuya geri döneceğiz, bir toplantı yapacağız ve her şeyi olgun bir şekilde tartışmaya çalışacağız. Ardından Cidde'deki yarışa hazırlanacağız."
"Yarışı 13. ya da 14. bitirmek benim için fark yaratmıyor. Sürücülerden herhangi birinin umurunda olur mu bilmiyorum. Ve eğer takım benden finişten önce bir pozisyon vermemi isteseydi, bunu yapardım çünkü benim için hiçbir şey ifade etmiyor."
"Eğer puan için mücadele etmiyorsak, ne fark eder ki...?"
"Bunu toplantıda tartışacağız. Yuki'nin beni bir tur önce bırakması gerektiğini kabul etmesini umuyorum." dedi.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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