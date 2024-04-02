Ricciardo: "Red Bull'a De Vries'in yerine beni almasını ben söylemedim"
Daniel Ricciardı, Nyck de Vries'in yerine geçmek için Red Bull'dan talepte bulunmadığını söylüyor.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track
Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Riccardo geçen yılın ardından Nyck de Vries'in AlphaTauri'deki koltuğunu alarak Formula 1 kariyerine devam etmişti.
O dönemde Avustralyalı pilotun Red Bull yönetimine de Vries'in yerine geçmesi yönünde baskı yaptığı konuşuluyordu.
Fakat Ricciardo, bunun doğru olmadığını açıkladı.
Ricciardo, "Red Bull'a baskı yapmadım; Nyck'in yerini almak istediğimi söylemedim. Her zaman, eğer bu olacaksa, bunun doğal şekilde olacağına inandım."
"O zamanlar 'Simülatörde antrenman yapmaya devam edeceğim ve gerçek formumu göstermek için her şeyi yapacağım' diye düşünüyordum."
"Eğer beni çağıracaklarsa hazır olacaktım. Çağırmazlarsa da kendimi geliştirmek için çaba gösterecektim."
"Takım bana beklediğimden de erken geldi. Benim için sürpriz oldu ama böyle fırsatları geri çeviremezsiniz." dedi.
Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Ricciardo, 2018 sonunda Red Bull Racing'den ayrılma kararından dolayı pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.
"Pişmanlık duymuyorum çünkü pişmanlıklarla yaşamak en iyi seçenek değil. Bunu çıkarılmış bir ders olarak görüyorum."
"Keşke takımda kalsaydım ve Red Bull'da ne gibi sonuçlar alabileceğimi bilseydim..."
"Yine de artk ikinci bir şansım var. Yarış galibiyet ve podyum duygularını tekrar yaşamak istiyorum."
"Formula 1'e geri döndüm çünkü hâlâ böyle sonuçlar elde edebileceğime inanıyorum.
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