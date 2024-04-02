Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Ricciardo: "Red Bull'a De Vries'in yerine beni almasını ben söylemedim"

Daniel Ricciardı, Nyck de Vries'in yerine geçmek için Red Bull'dan talepte bulunmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Riccardo geçen yılın ardından Nyck de Vries'in AlphaTauri'deki koltuğunu alarak Formula 1 kariyerine devam etmişti.

O dönemde Avustralyalı pilotun Red Bull yönetimine de Vries'in yerine geçmesi yönünde baskı yaptığı konuşuluyordu.

Fakat Ricciardo, bunun doğru olmadığını açıkladı.

Ricciardo, "Red Bull'a baskı yapmadım; Nyck'in yerini almak istediğimi söylemedim. Her zaman, eğer bu olacaksa, bunun doğal şekilde olacağına inandım."

"O zamanlar 'Simülatörde antrenman yapmaya devam edeceğim ve gerçek formumu göstermek için her şeyi yapacağım' diye düşünüyordum."

"Eğer beni çağıracaklarsa hazır olacaktım. Çağırmazlarsa da kendimi geliştirmek için çaba gösterecektim." 

"Takım bana beklediğimden de erken geldi. Benim için sürpriz oldu ama böyle fırsatları geri çeviremezsiniz." dedi.

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo, 2018 sonunda Red Bull Racing'den ayrılma kararından dolayı pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

"Pişmanlık duymuyorum çünkü pişmanlıklarla yaşamak en iyi seçenek değil. Bunu çıkarılmış bir ders olarak görüyorum."

"Keşke takımda kalsaydım ve Red Bull'da ne gibi sonuçlar alabileceğimi bilseydim..."

"Yine de artk ikinci bir şansım var. Yarış galibiyet ve podyum duygularını tekrar yaşamak istiyorum."

"Formula 1'e geri döndüm çünkü hâlâ böyle sonuçlar elde edebileceğime inanıyorum.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Jeremy Clarkson: "F1 aracını kullanmak çok zor mu merak ediyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"

Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"

Formula 1
Japonya GP
Glock: "Red Bull, Japonya'da çok güçlü olacak"
Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"

Formula 1
Japonya GP
Saward: "Aston Martin'in problemi Stroll"
Spa pisti önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenecek

Spa pisti önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenecek

Formula 1
Spa pisti önümüzdeki beş yıl içinde tamamen yenilenecek

Son Haberler

Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı

Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"

Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

MGP MotoGP
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"
Palmer: "Vowles'in aldığı karar yanlış bir hamle oldu"

Palmer: "Vowles'in aldığı karar yanlış bir hamle oldu"

F1 Formula 1
Palmer: "Vowles'in aldığı karar yanlış bir hamle oldu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye