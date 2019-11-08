Ricciardo: “McLaren daha verimli bir araca sahip”

Renault bu yıla iyi başlasa da sezon ilerledikçe McLaren bariz şekilde performansını yükseltmeyi başardı.

Renault genel olarak tek turda McLaren kadar hızlı olmayı başaramasa da yarış performansında İngiliz takıma yakındı.

Son yarış Amerika’da iki McLaren sürücüsünü birden geride bırakan Daniel Ricciardo’ya göre McLaren şu noktada daha hızlı bir araca sahip.

Riccardo, “Görünüşe göre McLaren tek turda istediği hızı daha kolay yakalayabiliyor.”

“Onların araçları, bizimkinden daha geniş bir verimlilik aralığında çalışıyor, bu yüzden sıralama turlarında daha hızlı olmak zorundayız. Ancak yarış sırasında daha hızlıyız ve bu durumu pazar günleri telafi edebiliyoruz.”

“Amerika'da Norris ile savaşmayı sevdim. Birden fazla kez karşı karşıya geldik ve güzel bir geçişti!”

“Lando beni takip ederken, muhtemelen tek pit stop stratejisinin işe yaramayacağının farkına vardı, bu yüzden ikinci kez pit stop yaptı. Bundan kısa bir süre önce de Albon ikinci kez pit stop yaptı ve bizi çok çabuk geçti. Lando'nun stratejisini değiştirdiğini öğrendiğim andan sonra, son birkaç turun zor olacağından korktum. Son virajda kelimenin tam anlamıyla kuyruğuma asıldı, ama onu arkamda tutmayı başardım. Birkaç tur daha olsa beni geçti. McLaren'ın önünde bitirmem ve daha fazla puan kazanmam iyi oldu.” dedi.