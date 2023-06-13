Ricciardo: "Kariyerimi bitirdiğime inanmıyorum"

Daniel Riccardo, McLaren'da geçirdiği iki zor yılın ardından bu yıl Red Bull'un yedek pilotu oldu ve burada görev alıyor.

Fakat Avustralyalı pilot, kariyerinin sona erdiğine inanmadığı için gelecek yıl yarışlara dönmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

Ricciardo, İngiliz yayıncı Lissie Mackintosh ile yaptığı bir röportajda, "Son birkaç yılda, her şeyin iyi gittiği anları gerçekten takdir etmeyi öğrendim.

"Bazı küçük başarılara sevinmek her zaman mümkün olmuyor."

"Ayrıca Formula 1 bana her şeyi mükemmelleştirmeyi, her zaman tüm detayları düşünmeyi öğretti, ki şimdi bu bana yaratıcı ya da başarılı olmaya çalıştığım farklı iş projelerinde yardımcı oluyor. Bir tür takıntı olduğunu söyleyebilirim."

"Geçen yıl kötü bir ruh hali içindeydim, zaman zaman bıkmış gibi hissediyordum, ancak gerçekten bir molaya ihtiyacım olduğunu bilsem bile Formula 1'i hâlâ çok seviyordum. Bu yıl, bu sevginin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için kendime çeki düzen vermek istiyorum."

"Bu beni hiç üzmüyor, kariyerimi bitirdiğimi düşünmüyorum. Planım şu; dönmek için elimden geleni yapacağım!"

"Herkes 2018'de Monako Grand Prix'sini kazandıktan sonra havuza atladığım o meşhur fotoğrafı hatırlıyor. Keşke gelecekte o havuza tekrar atlamak için bir bahanem olsa." dedi.