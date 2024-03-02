Ricciardo: "Henüz panik yapmıyoruz"

Daniel Ricciardo, Bahreyn'deki sıralama turlarında 14. olabildi ve takım arkadaşına da geçildi.

Bu sonuçları yorumlayan Avustralyalı pilot, memnun olmadığı şeyin kendi performansı olduğunu açıkça kabul etti, ancak pazar günü için hedefinini "iyi performans göstermek" olduğunu ekledi.

Speedcafe'nin aktardığına göre Ricciardo, "Hem performansımdan hem de sonuçtan memnun değilim."

"Sürüşümden tamamen mutsuzum diyemem ama bitiş çizgisini her geçişimde iyi bir tur attığımı hissetmedim."

"Her zaman içimde, örneğin '1. viraj ya da 4. viraj daha iyi olabilirdi' gibi bir his vardı."

Daniel Ricciardo, VCARB01 Fotoğraf: Erik Junius

"Sürekli zaman kaybettiğimi bildiğim bazı bölümler vardı ve asla iyi bir tur atmayı başaramadım."

"Bir yerde biraz kazanmayı başarsam bile, bir sonraki virajda yine biraz zaman kaybettim ve bunu istikrarlı şekilde geri kazanmak mümkün olmadı."

"İyi bir tur atmayı başarırsak son seansa kalabileceğimizi düşünüyorduk fakat bunu başaramadık."

"Yıla daha iyi şekilde başlamayı umuyorduk ama olmadı. Yine de endişelendiğimizi ya da paniklediğimizi söyleyemeyiz."

"Sıralama turlarında elde ettiğimden daha iyisini yapabileceğimizden hiç şüphem yok. Elbette Nico Hulkenberg harika bir iş çıkardı ama geçen yılı düşünürseniz, Haas genellikle yarış gününde sorun yaşıyordu."

"Eğer şimdi de böyle olacaksa, belki de en azından biraz yükselişe geçebiliriz. Genel olarak, daha yüksek pozisyonlara yükselebileceğimize dair harika bir iyimserlik var."

"Ayrıca, bu ilk yarış ve her şey olabilir; tahmin yapmak zor. Sadece pistte olan biten her şeyi takip etmeli ve doğru olanı yapmalıyız."

"Gerisi kendiliğinden gelecek." dedi.