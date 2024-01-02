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Riccardo: "Daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum"

Daniel Ricciardo, bu yıl iyi performans göstermeyi ve "neler yapabileceğini kanıtlamayı" umuyor.

Editör Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Red Bull ile geçirdiği yarım sezonluk yedek pilotluk macerasının ardından 2023'ün ortasında AlphaTauri ile pistlere döndü.

Avustralyalı sürücünün Meksika GP performansı gayet iyiydi ancak mücadele ettiği yarışlarda takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya tam anlamıyla üstünlük kuramadı.

Zorlu yılın ardından konuşan Ricciardo, 2024'te iyi bir performans sergileyerek, insanları bir kez daha şaşırtmayı umduğunu açıkladı.

Ricciardo, "Kariyerimin başında pek çok kişi tarafından hafife alındım."

"Bazı sürücüler muhtemelen gülerek 'Red Bull çokça gülümseyen kıvırcık saçlı genç bir adamı seçerek ne yaptı? Tek turda hızlı olabilir ama yarışta kaybolur gider' dedi."

"En azından bana öyle geldi. Belki de tüm bunları bir şeyler kanıtlamak için kendi kendime uydurdum, bilmiyorum. Ancak bu yıl yine 'bal porsuğunun gücünü' gösterdim ve hatta en iyi geçiş anketinde oyların çoğunu aldım."

"İleriye doğru gitme ve kendimi biraz daha ciddiye alma vaktinin geldiğini hissettim."

"Gelecek yıl, bal porsuğu sembolüyle yarışmaya başladığımdan bu yana on yıl olacak ve bir sonraki adımı atmak, bir adım daha ileri gitmek istiyorum."

"Ve evet, artık beni ciddiye alıyorlar. Bir programa göre yaşıyorum, her gün spor salonunda çalışıyorum."

"Sadece daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

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