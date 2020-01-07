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Formula 1 / Son dakika

Rexona artık Williams'ın sponsoru olmayacak

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Rexona artık Williams'ın sponsoru olmayacak
Ekleyen:
, Editör
7 Oca 2020 08:08

Rexona, zorlu geçen iki yılın ardından Williams ile devam etmeme kararı aldı.

Williams son iki yılda istediği sonuçları bir türlü yakalayamadığı gibi, giderek daha kötü bir performans sergiledi.

Geçen yıl Robert Kubica ile birlikte takıma katılan PKN Orlen, kötü geçen yılın ardından İngiliz ekiple devam etmeme kararı almıştı.

Şimdi ise son yıllarda Williams'ın en büyük sponsorlarından birisi olan Rexona'nın 2019 yılı sonunda sona eren anlaşmayı yenilememe kararı aldığı iddia edildi.

Polonyalı kaynaklara göre bunun temel sebebi son iki yıldaki kötü sonuçlardı. Unilever'a ait olan Avustralyalı deodorant markası, 2015 sezonu öncesinde Lotus'tan Williams'a geçmişti.

İspanyol AS gazetesi, Rexona'nın Williams'a yıllık 15 milyon euro değerinde bir katkı sağladığını iddia etti.

Williams'la yollarını ayıranlar sadece bu iki şirket değil.

Habere göre Sportowe Fakty, Symantec, Omnitude ve Tata, yakın zamanda Willims'la yollarını ayırdı.

Ancak Williams, Michael Latifi'nin oğlu Nicholas Latifi'nin gelişiyle 2020 için bu finansal kaybı telafi edebilecek.

Michael Latifi, geçtiğimiz yıllarda McLaren'dan 350 milyon euro değerinde hisse satın almıştı.

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Editör Kemal Şengül

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