Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek" Sonraki / Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"
Formula 1 Haberler

Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor

Andretti-Cadillac ortaklığının spora girişi artık an meselesi, ancak birçok kaynağa göre takımın varlığı mevcut takımlar tarafından istenmiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Haberi dinle

Formula 1'in popülaritesi her geçen gün artmaya devam ederken, diğer serilerde mücadele eden birçok farklı takımın da pastadan pay almak istemesi şaşırtıcı değil.

Bu konuda en net adımları atan taraf ise 2024 sezonunda gride katılma niyetini birçok kez belli eden ve bu amaç doğrultusunda Cadillac gibi güçlü bir üreticiyle ortaklık kuran Andretti ailesi.

Diğer takımların desteğini çekmekte zorlanan Andretti, tam tersine FIA tarafından ise olumlu yaklaşıyor; öyle ki, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, seriye giriş yapmayı düşünen takımlar için bir "İlgi Beyanı" süreci başlatmış vaziyette. 

Bu konuda Reuters tarafından yayınlanan bir rapor, genişleme planlarına karşı yürütülen lobi çalışmalarına ışık tuttu. 

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, neredeyse hiçbir takımın yeni takımların seriye girmesini istemediğini, bu durumun mevcut takımların gelirlerini azaltacağını söyledi.

Aslında F1'in bu durumu telafi edecek bir mekanizması da mevcut: seri, yeni katılacak takımlardan diğer takımlarla paylaştırılmak üzere 200 milyon dolar giriş ücreti talep ediyor. 

Reuters'ın kaynağı ise, artan enflasyonla birlikte bu ücretin artık mevcut değerlerle uyumlu olmadığının düşünüldüğünü söyledi. 

Son olarak Cadillac'a da değinen kaynak, üreticinin seriye tam bir taahhüt sunmadığını, daha ziyade gelecek için bir deneyim edinmeye çalışacağını öne sürdü. 

paylaşım
yorumlar
Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek"
Önceki haber

Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek"
Sonraki haber

Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"

Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek"
Formula 1

Fernandez: "Perez'in gelecek sezon vites arttırması gerek"

Wolff: "Andretti'nin spora girişi harika olurdu"
Formula 1

Wolff: "Andretti'nin spora girişi harika olurdu"

Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir
Formula 1

Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir

Son Haberler

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
Dakar Dakar

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti

Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Formula 1 Formula 1

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için sadece pit alanının ve padoğun inşaatına 240 milyon dolar gibi önemli bir meblağ harcıyor. Ancak iş modeli uzun süredir organizasyon ücretine dayanan bir spor, Amerika'daki varlığını genişletmek için neden alışılmadık bir yol izliyor? Adam Cooper bu planın perde arkasını açıklıyor...

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.