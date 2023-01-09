Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Andretti-Cadillac ortaklığının spora girişi artık an meselesi, ancak birçok kaynağa göre takımın varlığı mevcut takımlar tarafından istenmiyor.
Formula 1'in popülaritesi her geçen gün artmaya devam ederken, diğer serilerde mücadele eden birçok farklı takımın da pastadan pay almak istemesi şaşırtıcı değil.
Bu konuda en net adımları atan taraf ise 2024 sezonunda gride katılma niyetini birçok kez belli eden ve bu amaç doğrultusunda Cadillac gibi güçlü bir üreticiyle ortaklık kuran Andretti ailesi.
Diğer takımların desteğini çekmekte zorlanan Andretti, tam tersine FIA tarafından ise olumlu yaklaşıyor; öyle ki, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, seriye giriş yapmayı düşünen takımlar için bir "İlgi Beyanı" süreci başlatmış vaziyette.
Bu konuda Reuters tarafından yayınlanan bir rapor, genişleme planlarına karşı yürütülen lobi çalışmalarına ışık tuttu.
Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, neredeyse hiçbir takımın yeni takımların seriye girmesini istemediğini, bu durumun mevcut takımların gelirlerini azaltacağını söyledi.
Aslında F1'in bu durumu telafi edecek bir mekanizması da mevcut: seri, yeni katılacak takımlardan diğer takımlarla paylaştırılmak üzere 200 milyon dolar giriş ücreti talep ediyor.
Reuters'ın kaynağı ise, artan enflasyonla birlikte bu ücretin artık mevcut değerlerle uyumlu olmadığının düşünüldüğünü söyledi.
Son olarak Cadillac'a da değinen kaynak, üreticinin seriye tam bir taahhüt sunmadığını, daha ziyade gelecek için bir deneyim edinmeye çalışacağını öne sürdü.
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