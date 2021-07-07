Reutemann hayatını kaybetti

Reutemann son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. 2017'de kendisine karaciğer kanseri teşhisi konmuş ve tedavi görmeye başlamıştı.

1981 sezonunda Nelson Piquet'nin ardında ikinci olan 79 yaşındaki Arjantinli pilot, sindirim kanaması geçirmesinin ardından Mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı..

Sonrasında uygulanan operasyonların ardından durumu iyiye gitti ve taburcu edildi.

Ancak Reutemann, sindirim sisteminde ve böbreklerinde yaşadığı problemlerin ardından, 21 Haziran'da yeniden yoğun bakıma alındı ve durumunun giderek kötüye gittiği belirtiliyordu.

Arjantinli haber ajansı Telam, Reutemann'ın bugün yeni iç kanamalar yaşadığı ve bu yüzden de durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Üzücü haber akşam saatlerinde geldi ve Reutemann'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

79 yaşında hayatını kaybeden Reutemann, Formula 1'de 12 galibiyet, 6 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 45 podyum almıştı.

1981'de şampiyona ikincisi olurken, 1975, 1978 ve 1980 yılında şampiyona üçüncüsü oldu.

Reutemann, 1982 yılının ardından Formula 1'e veda etmişti.

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