Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"

Yeni nesil Formula 1 araçları, uzun süre çalışmaların ardından çok sıkı kurallar altında tasarlandı ve amaç hem pist üstündeki rekabeti arttırmak hem de maliyetleri düşürmekti.

Haas'ın teknik direktörü Simone Resta, bu yaklaşımdan pek hoşlanmadığını kabul etse de, Formula 1 kurallarının tam olarak böyle olması gerektiğine inanıyor.

Resta'ya göre Red Bull Racing'in baskınlığına rağmen, pist üstündeki mücadele önceki yıllara göre artmış vaziyette.

Speedcafe'e konuşan Resta, "Her şeye farklı bir açıdan bakabilirsiniz."

"Yaşananlara teknik açıdan değil de yönetsel açıdan bakarsanız, takımların sonuç anlamında biraz daha yakınlaştığı ve takımlar arasındaki farkların azaldığını görebilirsiniz."

"Son yıllarda en hızlı araçlarla diğerleri arasındaki hız farkının devam etmekte olduğunu görmemize rağmen, genel farkın azaldığını görüyoruz. Gridin ortasındaki mücadele giderek daha yoğun hale geliyor. Sportif açıdan bakıldığında bu bir artı."

"Düzenlemeleri teknik anlamda sevmiyorum, aslında mühendislerin hiçbiri bundan çok fazla hoşlanmıyor. Herkes için durumu biraz daha zorlaştıran ek kısıtlamaları var fakat parantez içinde bunların bir tür caydırıcı olduğunu ve bu sayede araçlar arasındaki hız farkının azaldığını belirtmem gerek." dedi.

Tüm dezavantajlarına rağmen genel kanı Formula 1 takımları arasındaki rekabetin daha yoğun ve yarışların daha ilginç hale geldiği yönünde.

2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni teknik düzenlemelerde de genel olarak aynı ilkelerin benimseneceği varsayılabilir.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Erik Junius