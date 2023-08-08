Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Haas teknik patronu Simone Resta, yeni kuralların sportif anlamda iyi işlediğine inanıyor.
Yeni nesil Formula 1 araçları, uzun süre çalışmaların ardından çok sıkı kurallar altında tasarlandı ve amaç hem pist üstündeki rekabeti arttırmak hem de maliyetleri düşürmekti.
Haas'ın teknik direktörü Simone Resta, bu yaklaşımdan pek hoşlanmadığını kabul etse de, Formula 1 kurallarının tam olarak böyle olması gerektiğine inanıyor.
Resta'ya göre Red Bull Racing'in baskınlığına rağmen, pist üstündeki mücadele önceki yıllara göre artmış vaziyette.
Speedcafe'e konuşan Resta, "Her şeye farklı bir açıdan bakabilirsiniz."
"Yaşananlara teknik açıdan değil de yönetsel açıdan bakarsanız, takımların sonuç anlamında biraz daha yakınlaştığı ve takımlar arasındaki farkların azaldığını görebilirsiniz."
"Son yıllarda en hızlı araçlarla diğerleri arasındaki hız farkının devam etmekte olduğunu görmemize rağmen, genel farkın azaldığını görüyoruz. Gridin ortasındaki mücadele giderek daha yoğun hale geliyor. Sportif açıdan bakıldığında bu bir artı."
"Düzenlemeleri teknik anlamda sevmiyorum, aslında mühendislerin hiçbiri bundan çok fazla hoşlanmıyor. Herkes için durumu biraz daha zorlaştıran ek kısıtlamaları var fakat parantez içinde bunların bir tür caydırıcı olduğunu ve bu sayede araçlar arasındaki hız farkının azaldığını belirtmem gerek." dedi.
Tüm dezavantajlarına rağmen genel kanı Formula 1 takımları arasındaki rekabetin daha yoğun ve yarışların daha ilginç hale geldiği yönünde.
2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni teknik düzenlemelerde de genel olarak aynı ilkelerin benimseneceği varsayılabilir.
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Erik Junius
Son Haberler
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü" Ben Sulayem'den 'Frankenstein araç' yorumuna yanıt: "Benim için önemli olan spor bütünlüğü"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor" Rosberg'den Verstappen'e uyarı: "Dikkatli olması gerekiyor"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok" Wolff: "Doğru bir ayara sahip olmak önemli ancak W14'te öyle bir ayar yok"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir" Bradley: "Red Bull, 2024 için aracını AlphaTauri'ye vermenin bir yolunu bulabilir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar