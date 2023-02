Resta: "Yeni Haas 2022 aracının bir evrimi, ancak çok daha farklı"

Haberi dinle

Yeni kuralların ilk sezonunda son üç seneki kabustan uyanan Haas, sezona en iyi beşinci araç olarak başladığı, yeniden puan alabildiği, hatta Brezilya'da -değişken koşullarda da olsa- tarihinin ilk pole pozisyonunu kazandığı bir sezon geçirdi.

2023 sezonuna daha büyük bir bütçeyle giren takım, tecrübeli Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen kadrosuyla daha yukarıları hedefliyor.

VF-23'ün Silverstone'daki ilk pist gezisinde konuşan Simone Resta, yeni aracın bir VF-22'nin bir evrimi olduğunu ve yol haritalarını tamamen belirlediklerini söyledi.

"Hem geçen seneki, hem de bu seneki tüm alanları inceliyoruz, bunu yaparken geçen sezonun aracındaki bileşenlerden birkaçını kurtarsak da genel olarak aracın aerodinamik performansını iyileştirmeye, bileşen ağırlığını iyileştirmeye ve bileşen kalitesini artırmaya çalışıyoruz."

"Araç büyük oranda yeniden inşa edildi, bazı bileşenler radikal bir şekilde farklı görünmüyor. VF-23 muhtemelen daha çok 2022 aracının bir evrimi ancak birçok bileşeni içine alan yenilikler de mevcut."

"Güncelleme konusu, F1 dünyasının en 'moda' tartışmalarından biri, ben de kimse için sürprizi bozmayacağım. Elbette, geçen yıla kıyasla daha güçlü bir güncelleme programımız olacak ve hala bunun üzerinde çalışıyoruz, daha işin çok başındayız.

"Lansman aracını daha yeni tanıttık, takımın çalışmaları devam ediyor. Bir yol haritamız var ama tam olarak neyi ne zaman yapacağımızı söylemek için henüz çok erken." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas'ın rekabetteki yeri sorulan Resta, bunu tahmin etmenin zor olduğunu, ancak yüksekleri hedeflediklerini belirtiyor.

"Sezon öncesi kimlerin rekabetçi olacağını ve gridin nasıl dizileceğini tahmin etmek her zaman çok zordur. Düzenlemeler açısından istikrar sağlandığını düşünürsek ve geçen yılın sonuçlarını göz önünde bulundurursak, aradaki farkı kapatabileceğimizi düşünüyorum ama bakalım."

"Geçen yılki pole pozisyonu takımdaki herkes için büyük bir sevinç kaynağı oldu, bu Haas için bir ilkti. Benim için hedefimiz her zaman her koşulda, her pistte, her iki sürücüyle de performansımızı en üst düzeye çıkarmak. Bunun nihai bir sonuca nasıl dönüşeceğinden emin değilim.

"Bir podyum veya yarış galibiyeti görmek harika olurdu, dolayısıyla her zaman yüksekleri hedeflemeliyiz. Bakalım 2023 bize neler getirecek."

Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Guenther Steiner, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas, geçen yıl gündemden düşmeyen dalgalanma sorunundan pek etkilenmeyen takımlardan biriydi, bu da birçok takım zorlanırken aradan sıyrılıp güçlü puanlar alabilmelerini sağlayan bir diğer faktör olarak öne çıkmaktaydı.

Bu sene ise geçen yılın ortasında FIA tarafından alınan bir kararla araçların yerden yüksekliği arttırılıyor, bu sayede olası bir performans kaybına rağmen güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Bu karar hakkında konuşan Resta, "Geçen yılın ortasında FIA, kısa ve orta vadeli birtakım adımlarla araçları daha güvenli hale getirmeye karar verdi. Kısa vadeli adımları geçen yıl araca hemen yansıttık, orta vadeli adımlar ise yeni araçla birlikte uygulamaya konuyor."

"Belirtildiği gibi, taban değiştirilecek -ki bu, yeni düzenlemeler açısından araçtaki en büyük değişiklik. Dalgalanmanın ortadan kaldırılması amaçlanıyor, sanırım herkes biraz performans da kaybedecek."

"Ancak geçen yıl herkes o kadar çok şey öğrendi ki, bu yıl tüm takımların dalgalanma açısından çok daha iyi bir konumda olacağına inanıyorum." dedi.