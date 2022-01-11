Resta: "Minardi'deki deneyimim, Haas'ın gelişimi için faydalı olabilir"

Haas, 2016 yılında Formula 1'e girmiş ve daha ilk yılında puan almasının ardından herkesi şaşırtmıştı. Bu olumlu ivme, 2018 sonuna kadar devam etti. Ancak sonrasında düşüş başladı.

2020 yılında gridin en yavaş takımlarından birisi olan Haas, 2021 yılında açık ara en yavaş takımdı ve yılı tek bir puan dahi alamadan kapattılar.

Yine de takım, 2022 için büyük umutlara sahip ve uzun süredir yeni araç üzerinde çalışmalar yapıyorlar.

Şu anda takımın teknik departmanının başında, Ferrari'den Haas'a kiralanan Simone Resta yer alıyor. Resta, 1990'lı yılların sonunda, gridin en küçük ekiplerinden birisi olan Minardi'de görev almıştı.

Daha az kaynakları olan küçük bir ekipte çalışmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğini söyleyen Resta, tecrübesinin takımın gelişimine katkıda bulunabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Alfa Romeo'da da görev alan Resta, The Race'e şöyle dedi: "Kariyerime, profesyonel kariyerim boyunca hatırladığım en küçük takım olan Minardi Formula 1 takımında başladığım için şanslıydım."

“O günden bu yana az sayıda kaynak ve insanla, temel şeylere nasıl odaklanacağımızı ve nasıl iyi sonuçlar alabileceğimizi biliyorum."

"Bu benim DNA'mın bir parçası, ben Minardi ile doğdum. Sonrasında, en gerideki takımdan, Ferrari ile griddeki en iyi takıma geçtim. Yani bu oldukça büyük bir değişiklikti."

“Sauber/Alfa Romeo'da da çalıştım. Oranın, bu ikisinin arasında bir yerde olduğunu söyleyebilirim."

"Yani Haas'a geldiğimde sürpriz yaşamadım. Bu sadece farklı bir çalışma şekli, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Simone Resta, Sauber Tasarımcısı Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images