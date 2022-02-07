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Resta: "Herkesin gözü rakiplerinin aracında olacak"

Haas teknik patronu Simone Resta, sezon başında takımların sürekli olarak birbirlerinin araçlarını takip edeceklerini düşünüyor.

Resta: "Herkesin gözü rakiplerinin aracında olacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 teknik düzenlemeleri tamamen farklı olacağı için, takımların rakiplerinin aklına gelmeyecek şeyler yapması oldukça muhtemel.

Geçmişte bu tarz önemli çözümler bulan takımların avantaj kazandığı görülmüştü ve bunu özellikle büyük takımların yapabileceğinden endişe duyuluyor.

Haas F1 teknik direktörü Simone Resta, bu açıdan hem sezon öncesi testlerinde hem de ilk yarışlarda, tüm takımların gözünün diğer araçlarda olacağını belirtti.

Resta, The Race ile olan özel röportajında şöyle dedi: "Herkes rakiplerinin araçlarına bakarak bir konsept veya fikri kaçırıp kaçırmadıklarını anlamaya çalışacak."

"Formula 1 takımları oldukça parlak mühendislere sahipler ve en katı kurallarla bile, yeni araçların biraz farklı olacağına eminim."

Haas VF-22 detail

Haas VF-22 detail

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-22 detail

Haas VF-22 detail

Fotoğraf: Haas F1 Team

"Barselona'daki testte, neler olduğunu anlamaya çalışacağız ve her yöne bakacağız. Normalde olduğu gibi takımların çoğu belirli bir konfigürasyonla başlayacaklar ve birinci testlerde ya da yarışlarda geliştirecekler."

"Birinci test, ikinci test, ilk yarışlar ve ayrıca daha önce yapılan lansmanlar, yeni araçlardaki farklılıkları anlamamızı sağlayacak."

Resta, bazı alanlarda daha fazla kısıtlama olduğunu fakat mümkün olduğunca fark yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu yılki düzenlemeler gerçekten oldukça katıydı. Dışarıdan bakan birisi muhtemelen tüm araçlarla, geçen yıl Formula 1'in ize gösterdiği prototipler arasında oldukça fazla benzerlik olduğunu görecek."

"Yine de bir şeyleri değiştirmek adına çok uzun zamandır çalışıyoruz ve umarım her gün, gece yarılarına kadar ortaya koyulan bu emeğin karşılığını almamız için yeterli fark vardır."

"Elimizden geleni yaptık, hiçbir şeyi kaçırmamaya çalıştık. Ancak her zaman önemsiz gibi görünen ama önemli bir rol oynayacak olan küçük şeyler var. Bunlar fark yaratıyor. Bence bazı yönlerden araçlar benzer olacak fakat bazı yönlerden de çok farklı olacaklar."

"Bazı alanlar kısıtlanmış durumda. Hatta geometrik kısıtlamalar var ve kelimenin tam anlamıyla, tüm araçların geometrisi aynı olacak."

"Fakat diğer bazı kısımlarda daha fazla özgürlük var. Bu yüzden araçlardaki tüm bu farklı yorumları karşılaştırmak ilginç olacak."

Haas VF-22 detail

Haas VF-22 detail

Fotoğraf: Haas F1 Team

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