Resta: "Herkesin gözü rakiplerinin aracında olacak"

"Barselona'daki testte, neler olduğunu anlamaya çalışacağız ve her yöne bakacağız. Normalde olduğu gibi takımların çoğu belirli bir konfigürasyonla başlayacaklar ve birinci testlerde ya da yarışlarda geliştirecekler."

"Birinci test, ikinci test, ilk yarışlar ve ayrıca daha önce yapılan lansmanlar, yeni araçlardaki farklılıkları anlamamızı sağlayacak."

Resta, bazı alanlarda daha fazla kısıtlama olduğunu fakat mümkün olduğunca fark yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu yılki düzenlemeler gerçekten oldukça katıydı. Dışarıdan bakan birisi muhtemelen tüm araçlarla, geçen yıl Formula 1'in ize gösterdiği prototipler arasında oldukça fazla benzerlik olduğunu görecek."

"Yine de bir şeyleri değiştirmek adına çok uzun zamandır çalışıyoruz ve umarım her gün, gece yarılarına kadar ortaya koyulan bu emeğin karşılığını almamız için yeterli fark vardır."

"Elimizden geleni yaptık, hiçbir şeyi kaçırmamaya çalıştık. Ancak her zaman önemsiz gibi görünen ama önemli bir rol oynayacak olan küçük şeyler var. Bunlar fark yaratıyor. Bence bazı yönlerden araçlar benzer olacak fakat bazı yönlerden de çok farklı olacaklar."

"Bazı alanlar kısıtlanmış durumda. Hatta geometrik kısıtlamalar var ve kelimenin tam anlamıyla, tüm araçların geometrisi aynı olacak."

"Fakat diğer bazı kısımlarda daha fazla özgürlük var. Bu yüzden araçlardaki tüm bu farklı yorumları karşılaştırmak ilginç olacak."