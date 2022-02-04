Resta: "Son 20 senede gördüğüm en karmaşık araç bu araçtı"

Haberi dinle

Haas, 2022 aracını tanıtan ilk takım oldu. Takımlar, araç tanıtımlarında birçok şeyi saklasalar da VF-22'nin tanıtımında aracın konseptleriyle alakalı fikirlere sahip olabildik.

Haas, Resta ve ekibi tarafından tasarlanan VF-22'den ümitli. Ferrari ve Alfa Romeo'da görev yapmış Resta, 2022 aracının tasarımı hakkında önemli bilgiler verdi.

Soru: Aracı tasarlarken karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?

Resta: "Bu seneki araçta iki temel meydan okumayla karşılaştık. İlk olarak şasiyi yapabilmek için gerekli kurallar zorlayıcıydı. 2022 kurallarında, güvenlik standartlarından dolayı monokokun ağırlığında ciddi bir artış yaşandı."

"Bazı parçaların, güvenlik testinde %150 daha fazla yüke dayanabilmesi gerekiyordu. Araçların daha güvenli olması, 2021'e göre daha ağır olacakları anlamına geliyor. Bu araç, son 20 senede tasarlanması en karmaşık olan araç olabilir."

"Meydan okuma içinde meydan okuma yer alıyor. Takım olarak, geçmiş sezondakilerden farklı bir araç yapabilmek için yeni çalışma metotları ve süreçleri gerekti."

Soru: Geçtiğimiz sezon bütün odağın 2022 aracında mıydı?

Resta: "Geçen sezonunun ilk bölümünü takıma ve çalışma ortamına alışmakla geçirdim ve sonrasında 2021 sezonuna odaklanmayı en erken şekilde bıraktım. Eylül ayına kadar birkaç yarışa gittim, Ayao Komatsu ve ekibiyle yakından çalıştım."

"Teknik bir organizasyon olarak, VF-21'e olan odağımızı minimuma indirdik ve pist üstü yarış mühendisleri o projeyi tamamladı."

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team

Soru: Haas VF-22 yayınlandığında göre, en çok hangi alandaki çalışmaların seni etkilediğini söyleyebilir misin?

Resta: " Takımımla ne kadar gurur duyduğumu söylemeyi bırakmayacağım. Ferrari'den yeni mühendisler katıldılar ve Dallara'yla yakın bir şekilde çalışmamızın ardından, artık Maranello'da kendi tasarım ofisimiz var."

"Bir an durup, geçen sene nerede olduğumuza bakarsanız, bence büyük bir adım attık. Sezon içerisinde büyümeye devam edeceğiz. Birbirimizle daha da yakınlaştığımızda, takımın en iyi performansı ortaya çıkacak."

Soru: Böylesine büyük bir kural değişikliğinin yaşandığı bu araçlardaki gerçek fark nerede yatıyor?

Resta: "En büyük değişiklik aerodinamik tasarımlarda yaşanıyor. Aerodinamik anlamda bir devrim yaşanıyor çünkü kurallar tamamen farklı. Frenler ve fren hatları da farklı. Pedallar, direksiyon ve yangın söndürücü dışında araç tamamen farklı."

"Her şey değiştirildi. Bazı alanlarda tasarım özgürlüğü sınırlandı ancak önemli şeyler detaylarda saklı. Bu yüzden takımlar arasında farklı yaklaşımlar ve performans seviyeleri bekliyorum."

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Soru: VF-22'nin tasarımında, Ferrari'nin ne kadar yardımı oldu?

Resta: "Haas, 2016 senesinden bu yana Ferrari ile yakın bir şekilde çalışıyor ve son senelerde iki takım arasındaki iş birliği giderek arttı. İçinde bulunduğumuz ilişkiyi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"Uzun süre Ferrari'de çalıştığımdan, takımı iyi tanıyorum. Bu bana yardımcı oldu. Ulaştığımız sonuçlarla mutluyum. Bu sezon regülasyon değişimiyle birlikte parçalar da değişse de Ferrari bize parça yollamaya devam ediyor."

Soru: Henüz aracı pistte test edemeseniz de neler öğrendiniz ve nerelerde gelişebilirsiniz ?

Resta: "Aracın ağırlığının bir meydan okuma sunacağı en başından bu yana belliydi. Her hafta performansımızda ciddi gelişimler olmasını bekliyoruz. Sezon ilerledikçe tüm takımların gelişeceğini düşünüyorum."

Soru: 2022'den beklentilerin neler?

Resta: "Takım olarak ortaya koyduğumuz çalışmayla gurur duyuyorum ve heyecanlıyım. Ortaya koyduğumuz çalışmadan daha fazlasını yapmamız çok zordu."

"Fakat bu, belirlediğimiz bütün hedeflere ulaşacağımız anlamına gelmiyor. Gerçekçi olmamız gerek. Ancak her şey gitmesi gerektiği gibi giderse sezon içinde gelişim göstereceğimizden eminim."

Haas VF-22 1 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas VF-22 2 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas VF-22 3 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas VF-22 4 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team