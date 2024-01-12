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Resta, Ferrari'ye geri mi dönüyor?

Guenther Steiner'in şok çıkışıyla aynı gün Haas teknik direktörlüğünden ayrılan Simone Resta'nın Ferrari'ye geri döneceği ve Gene Haas ile bir çatışma yaşanacağı yönündeki spekülasyonların giderileceği bildirildi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Simone Resta, Ferrari

10 Ocak Haas için oldukça yoğun bir gün oldu. 2021'den bu yana teknik direktör olarak görev yapan Resta'nın takımdan ayrıldığı haberi yayıldı.

Birkaç saat sonra takım, takım patronu Steiner'in de ayrıldığını ve yerine pist mühendisliği direktörü Ayao Komatsu'nun getirildiğini duyurdu.

Resta'nın Haas'tan ani ayrılışının duyurulmasının ardından Motorsport.com, takım sahibi Gene Haas ile yaşanan anlaşmazlıkların ve Resta'nın 'motivasyon' eksikliğinin takımdan ayrılmasına neden olduğunu öne sürdü.

Resmi Formula 1 web sitesi ise, Haas ile Ferrari'nin teknik ortağı arasında Resta için yapılan kredi anlaşmasının sona erdiğini ve bu nedenle Resta'nın İtalyan ekibine geri döndüğünü bildiriyor.

Resta, Ferrari'ye ilk kez 2001 yılında katılmış ve 2014 yılında tasarım şefliğine kadar yükselmiş deneyimli bir isim. Haas gibi Ferrari'nin güç ünitesi müşterisi olan Sauber'e 2018'de teknik direktör olarak katılan Resta, bir yıldan biraz uzun süren bu görevinin ardından 2021'de Haas'ta bu görevi üstlendi.

Üst düzey kadrolarındaki değişim Haas için çok önemli bir zamana denk gelirken, Gene 'en büyük endişesinin' VF-24'ü önümüzdeki sezona hazırlamak olduğunu itiraf etti, ancak sonuçta performans onun için iyi değildi ve takım 2023'te şampiyonada sonuncu oldu. 

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team

Haas'taki finansman eksikliğine ilişkin spekülasyonlara değinen Gene, Formula 1 web sitesine şunları söyledi: "Çok daha az para harcadığımıza dair bir algı var; ama ben sadece bu parayı harcama konusunda çok iyi bir iş çıkarmadığımızı düşünüyorum."

"Pek çok takım daha önce altyapılarına, binalarına, ekipmanlarına ve personeline yatırım yaptı. Bizim modelimiz bunların çoğunu dışarıdan temin etmekti. Çok fazla para harcıyoruz, henüz sınırı aşmadık ama sınıra oldukça yakınız. Sadece bu parayı en etkili şekilde harcama konusunda çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum."

"Yaptığımız işte verimli olmak bu seride hayatta kalmamızı sağlayacak. En uzun süre hayatta kalan takımlardan biriyiz, diğer herkes [diğer yeni ekipler] ilk birkaç yılda tüm paralarını harcama eğiliminde oldular ve sonra iflas ettiler."

"Biz sekiz yıl boyunca ayakta kaldık ve iflas edecek bir durumda değiliz. Ama kesinlikle önümüzdeki 10 yıl boyunca da hayatta kalabilmek istiyorum."

Haas ayrıca rekabet ve pist dışı konularla ilgilenerek Komatsu'ya yardımcı olacak yeni bir işletme müdürü atamayı planlıyor.

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