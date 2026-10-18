Formula 1 Singapur GP

Resta açıkladı: Mercedes "Macarena" konseptini neden kullanmıyor?

Mercedes Teknik Direktör Yardımcısı Simone Resta, dönen arka kanat konseptini bir yıl önce incelediklerini ancak doğru dengeyi sağlamadığı gerekçesiyle vazgeçtiklerini açıkladı.

Alex Harrington Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 09:10

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Motorsport Silver Streak



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Düzlük moduna geçildiğinde ana kanatçığı dönerek hava direncini düşüren ve Ferrari’nin ilk kez piste taşımasıyla "Macarena" olarak adlandırılan hareketli arka kanat konsepti, mevcut F1 kural döneminin en çok konuşulan yeniliklerinden biri oldu. Ferrari'nin ardından Red Bull bu tasarımı Miami'ye getirirken, McLaren de test ettiği konsepti gelecekte yarışlarda kullanacağını duyurmuştu.

Şampiyona lideri Mercedes ise ön gruptaki ekipler arasında bu tasarıma ilgi göstermeyen tek takım konumunda. Takımın resmi Nu Silver Arrows radyo programına katılan Simone Resta, konsepti bir yıl önce masaya yatırdıklarını itiraf etti.

Konseptin artı ve eksilerini detaylıca değerlendirdiklerini belirten Resta, aldıkları kararın gerekçesini şu sözlerle aktardı: "Muhtemelen daha önce paylaşmadığımız bir şeyi söyleyeceğim: Bu tür bir kanat konsepti bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce tasarım masamızdaydı.”

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Konsepti oldukça detaylı bir şekilde değerlendirdik. Hava direncini azaltma konusunda net bir avantaj sağladığı doğru, ancak Düzlük Modu sistemini çalıştırdığınız her seansta yere basma kuvvetinde de bir kayba yol açıyor.”

“Bu konsepti incelediğimizde gelişim maliyetine, parça üretimine ve elde edilecek genel dengeye değecek en iyi şey olmadığını düşündük.”

“Yine de bu kararımızın sonsuza kadar geçerli olacağı anlamına gelmiyor, ilerleyen dönemde bakış açımızı ve konumumuzu yeniden gözden geçirebiliriz.”

“Griddeki her çözümü yakından inceliyor, kullanıp kullanamayacağımızı kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Amerika Grand Prix'si öncesinde Mercedes’in ana odağı, Singapur'da iki pilot arasında bölüştürülen yeni güncelleme paketini her iki araca da entegre etmek. Singapur'da Antonelli yeni güncellemelerle yarışırken Russell eski ayarları tercih etmişti. Takım Patronu Toto Wolff, Austin'de her iki araçta da yeni bileşenlerin yer alacağını doğruladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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