Resmi: Zhou, 2023 yılında Alfa Romeo ile yarışmaya devam edecek

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Zhou'nun takımda kalacağı zaten neredeyse herkes tarafından biliniyordu. Takımın geçen ayın sonunda Çinli sürücünün sözleşmesindeki opsiyonu kullandığı, resmi duyuru içinse sezonun Asya ayağının başlayacağı Singapur GP'yi seçtiği anlaşılıyor.

Zhou, Alfa Romeo ile Bahreyn'deki ilk yarışında 10. olarak puan almış ve bunu Kanada'da sekizinci ve İtalya'da 10. olarak tekrarlamıştı. Şu anda şampiyonada 17. sırada yer alıyor.

Çaylak sezonu, az sayıda hata yapmasıyla dikkat çekiciydi ve geride kalan kısımda, zaman zaman Valtteri Bottas'ı geride bıraktı.

Takım, Zhou'nun "bağlılığından ve tutumundan etkilendiğini" söylüyor ve "simülatör programının ilerlemesine katkıda bulunduğunu ve takımın C42'den maksimum verimi elde etmesi için kaldırmadık taş bırakmadığını" belirtiyor.

Takım patronu Fred Vasseur, Zhou'nun 2022 sezonunun sürprizi olduğuna ve gelecek yıl bir sonraki seviyeye çıkabileceğine inanıyor.

Vasseur, "Zhou ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yıl Abu Dhabi'deki testte takımla çalışmaya başladığı ilk andan itibaren işe olan yaklaşımıyla beni etkiledi."

"Hızlı olduğunu biliyorduk ama bu kadar kısa sürede F1'e uyum sağlaması, bu yılın en güzel sürprizlerinden biri oldu. Çok iyi biri, takımdaki herkes onun hem karakterini hem de tutumunu seviyor."

"Mühendislere ve Bottas'a sorular sorup, onlardan bir şey öğrenecek kadar alçakgönüllü ve edindiği tüm bilgiyi her geçen yarış kendini geliştirmek için kullanacak kadar da zeki."

"Gelecek sezon bu deneyimden faydalanacak ve eminim takımı büyütmeye devam ederken bir sonraki seviyeye geçecek." dedi.

Çinli sürücü, F1'deki ilk yılından memnun olduğunu ve takımda kalacak olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Zhou, "F1'e katılmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi ve ilk yarışıma çıkmanın yaşattığı anılar her zaman benimle kalacak"

"Takım bana çok destek oldu. Burada ilk günden itibaren büyük destek gördüm ve bu da karmaşık bir seriye uyum sağlamama yardımcı oldu."

"Bu sporda ve bu takımla daha da fazlasını başarmak istiyorum. Bu yılın başından beri ortaya koyduğumuz sıkı çalışma, gelecek yıl olmak istediğimiz yere ulaşmak adına sadece ilk adım olacak."

"Hâlâ öğrenecek ve geliştirecek çok şey olduğunu biliyoruz fakat çalışmalarımıza güveniyorum. Birlikte ilerleyeceğimiz bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images