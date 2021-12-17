Resmi: Yeni FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem oldu!

2009 yılından bu yana FIA Başkanlığı görevini, Jean Todt üstleniyordu ancak bugün itibariyle üçüncü ve son dönemini tamamladı. Daha önce açıklandığı üzere FIA Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi ve yapılan oylamanın ardından yeni başkan 60 yaşındaki Ben Sulayem oldu..

İngiltere'den önemli bir desteğe sahip olan Ben Sulayem, bu görev için Graham Stoker ile çekişiyordu.

Sulayem, yapılan oylamada, şu anda FIA'nın spordan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev alan Stoker'ı %61,6 oyla mağlup etti.

Sulayem böylelikle de yeni FIA Başkanı seçildi.

60 yaşına giren Sulayem Orta Doğu'nun motor sporları alanındaki en güçlü ismi olarak kabul ediliyor. 14 defa bölgedeki ralli şampiyonasını kazanan ve aynı zamanda uluslararası arenada mücadele eden Sulayem, 2008'den beri FIA'da yer alıyor ve Abu Dhabi GP'nin hayata geçmesinde büyük paya sahip.

Geçmişte Mosley'i destekleyen ve 2013'te Todt'un karşısına aday olarak çıkmaya karar verip sonrasında geri adım atan Sulayem, seçim kampanyası kapsamında "taze bir yaklaşım" sözü vermiş ve FIA'nın demokratik ve şeffaf bir yönetime sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.

Sulayem'in yönetim listesinde Fabiana Ecclestone, Carmelo Sanz de Barros, Robert Reid, Tim Shearman, Abdullla Al Khalifa, Rodrigo Ferreira Rocha, Daniel Coren, Lun Nien Lee, Anna Nordkvist ve Manuel Avino gibi isimler yer alıyor.