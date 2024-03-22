Resmi: Williams, Sargeant'ın F1 aracını Albon'a veriyor!

Albon Cuma sabahı yapılan ilk serbest antrenman seansında büyük bir kaza geçirdi ve bu kaza Williams sürücüsünün şasi değiştirmesini gerektirdi.

Williams'ın elinde yedek bir şasi olmadığı için Grove takımı, Albon'un takım arkadaşı Sargeant'ın aracını kullanmasına karar verdi, bu da Amerikalı pilotun Melbourne hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağı anlamına geliyor.

Takım patronu James Vowles, "Logan'ın yapmadığı bir hatadan dolayı acı çekmemesi gerekirken, orta saha her zamankinden daha yakın olduğunda her yarış önemlidir. Bu nedenle bu hafta sonu puan kazanmak için en iyi potansiyelimize dayanarak bir karar verdik."

"Bu karar kolay alınmadı ve Logan'a takıma olan bağlılığını gösteren zarif kabulü için ne kadar teşekkür etsek azdır; o gerçek bir takım oyuncusu. Bu Williams için zor bir hafta sonu olacak ve bu durum kendimizi tekrar içine sokacağımız bir durum değil." dedi.

Albon, Williams'ın 2023 sezonunda aldığı 28 puanın 27'sinden sorumluydu. Albon, "Tamamen dürüst olmak ve hiçbir sürücünün koltuğunu bırakmak istemeyeceğini söylemek zorundayım. Böyle bir şeyin olmasını asla istemem. Logan ilk günden bu yana her zaman mükemmel bir profesyonel ve bir takım oyuncusu oldu. Bu onun için kolay bir durum olmayacak. Ancak bu noktada, durum üzerinde duramam ve şu anda tek görevim bu hafta sonu potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak ve mümkün olan en iyi işi yaptığımızdan emin olmak için tüm ekiple birlikte çalışmak." dedi.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sargeant şunları ekledi: "Bu kariyerimde hatırlayabildiğim en zor an ve kesinlikle kolay değil. Ancak ben tamamen takım için buradayım ve bu hafta sonu yapabileceklerimizi en üst düzeye çıkarmak için elimden gelen her şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğim."