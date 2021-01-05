Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!

Williams, hibrit motorların kullanılmaya başladığı 2014 yılından bu yana Mercedes motoru kullanıyordu.

Son yıllarda sık sık Mercedes ile Williams arasındaki işbirliğinin artacağı yorumları yapılıyordu ancak Williams ailesi genel olarak bağımsız kalmayı tercih ettiler.

Ancak ekip, geçen yılın ortasında Dorilton Capital'e satıldı ve yeni yönetim geçtiğimiz günlerde, F1'de bağımsız bir ekip olarak kalsalar bile Mercedes'in kaynaklarından daha fazla faydalanabileceklerini doğruladılar.

Bundan yalnızca birkaç gün sonra Williams, 2022'den itibaren Mercedes motoruna ek olarak vites kutusu ile çeşitli hidrolik parçaları Alman üreticiden alacağını duyurdu.

Williams şimdiye kadar her zaman kendi vites kutusunu ve hidrolik parçalarını kullanıyordu.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, "Mercedes ile artan ortaklık, Williams'ın uzun vadede şirket içinde daha verimli bir tasarım ile üretim süreci gerçekleştirmesini sağlayacak. Bu da ekibin kaynaklarını diğer performans alanlarına daha etkili şekilde odaklamasına izin verecek " denildi.

Williams, diğer şasi parçalarını kendi bünyesinde tasarlayacak ve üretecek.

Takım Müdürü Simon Roberts şunları söyledi: "Mercedes ile olan bu güzel ilişkimizin, motorların ötesine geçmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum."

"Williams bir özel takımdır, ancak Formula 1 her zaman gelişme gösteren bir spordur ve bir takım olarak pistte rekabetçi olmak için şu anki duruma uyum sağlamamız gerekiyor."

"Mercedes ile olan bu uzun vadeli anlaşma pozitif bir adımdır ve gelecek için belirlediğimiz stratejik objektiflerin yanında dizayn ve üretim becerilerimizi yakalamamıza da yardımcı olacaktır."

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team'in CEO'su ve Takım Patronu Toto Wolff, "Bu yeni anlaşma ile beraber Williams ile olan teknik işbirliğimizi genişletmekten memnuniyet duyuyoruz."

Wolff, bunu yapmanın hem Williams hem de Mercedes için mantıklı bir adım olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu, bir süredir Williams ile tartıştığımız bir projeydi ve bunu hayata geçirebildiğimize sevindim.”