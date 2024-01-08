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Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak

Williams, yaptığı yeni anlaşma kapsamında en az 2030 sonuna kadar Mercedes motoru kullanacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Alex Albon, Williams FW45

Takımlar arka planda 2026'da başlayacak olan yeni döneme hazırlanıuyor ve kendileri için yapbozun en önemli parçalarından birisi hiç şüphesiz güç ünitesi.

Williams, gelecekte büyük adımlar atmayı hedefliyor ve McLaren'dan sonra İngiliz ekip de 2030'a kadar Mercedes güç ünitesiyle yarışacağını doğruladı.

Williams takım patronu James Vowles şunları söyledi: "Williams Racing ile ortaklığımızı 2030 yılına kadar uzatmak harika."

"Mevcut güç ünitesi düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana onlarla güçlü bir ilişki içindeyiz ve bunu bir sonraki dönemde de sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Gelecekteki güç ünitesi stratejimize olan bağlılıkları ve destekleri son derece değerli."

"Bu yeni kural dönemine benzer başarılar elde etme amacıyla -beraber- 2014'te gösterdiğimiz tutku ve hevesle yaklaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Logan Sargeant, Williams FW45

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

Şirketin motor sporları bölümünün başında bulunan Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff ise şunları ekledi: "Williams tarihi bir F1 takımı ve 2014'te başlayan ilk ortaklığımızdan bu yana birlikte kayda değer başarılar elde ettik.

"HPP olarak mevcut turbo hibrit dönemindeki en gurur verici anlarımızdan biri, güç ünitemizin 2014 Avusturya Grand Prix'sinde -Williams'ın hak ettiği üçüncülük ve dördüncülükle- ilk dört sırayı elde etmesiydi."

"Williams ile çalışma ilişkimiz son on yılda daha da güçlendi ve 2026'da yeni nesil güç ünitelerine geçerken bu verimli yaklaşımı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Williams, 2014 yılında turbo hibrit döneminin başlamasından bu yana Mercedes motorlarını kullanıyor ve taraftarlar birlikte 18 podyum elde ettiler.

Birlikte elde edilen en iyi şampiyona sonuçları 2014 ve 2015 yıllarında elde ettikleri üçüncülüktü.

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